Suscríbete a
ABC Premium

Bomberos rescata a un menor de 15 años que había resbalado por un canal de riego en Sevilla

El joven del Parque Alcosa, que no llegó a caer al agua, salió ileso

La borrasca Claudia deja casi 300 incidencias en Sevilla este sábado, de inundaciones a socavones

Efectivos de Bomberos rescatando al joven
Efectivos de Bomberos rescatando al joven Emergencias Sevilla

S. L.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla rescató en la noche del sábado a un joven de 15 años que había resbalado por la pendiente lateral de un canal de riego.

El suceso ocurrió en las inmediaciones de la calle Taiwán, en el ... periférico barrio hispalense del Parque Alcosa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app