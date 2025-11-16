Bomberos rescata a un menor de 15 años que había resbalado por un canal de riego en Sevilla

El servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla rescató en la noche del sábado a un joven de 15 años que había resbalado por la pendiente lateral de un canal de riego.

El suceso ocurrió en las inmediaciones de la calle Taiwán, en el ... periférico barrio hispalense del Parque Alcosa.

Según ha informado Emergencias Sevilla en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, el joven no llegó a caer al agua al quedar sujeto en una zona segura. #Bomberos ha rescatado ileso a un joven de 15 años que había resbalado por la pendiente lateral de un canal de riego en las inmediaciones de la calle Taiwán. No llegó a caer al agua al quedar sujeto en una zona segura.#SeguridadCiudadana @Ayto_Sevilla pic.twitter.com/yyP8wEpZLp — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) November 15, 2025 Tal y como han enfatizado desde Bomberos, el menor salió ileso tras el rescate de los efectivos, que emplearon un dispositivo especial para el mismo.

