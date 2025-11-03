Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Mazón mantiene su acta de diputado y seguirá como aforado
Juicio al fiscal general
García Ortiz «no» se considera «responsable de los delitos que se le imputan»

Bomberos de la provincia de Sevilla denuncian no haber sido formados por el Consorcio para usar los camiones que fueron paralizados

CSIF lamenta que Diputación autorizara el uso de estos automóviles sin cumplir las exigencias marcas por la Inspección de Trabajo

Los bomberos llevan una semana extinguiendo fuegos por la provincia de Sevilla con siete camiones menos

Presentación el pasado mes de junio de nuevos camiones de bomberos por parte de la Diputación de Sevilla
Presentación el pasado mes de junio de nuevos camiones de bomberos por parte de la Diputación de Sevilla Diputación de Sevilla
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los representantes de los trabajadores del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla perteneciente a la Diputación de Sevilla quieren denunciar que la dirección de dicho Consorcio ha reactivado los vehículos de altura y NBQ, «ignorando» de esta ... manera las medidas requeridas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y las advertencias expresas de la Autoridad Laboral de la Junta de Andalucía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app