Los bomberos primerizos de Sevilla reciben formaciones para conocer la Catedral a fondo en caso de incendio

Es una de las medidas que se agregan al plan de autoprotección de la Seo, que fue objeto de un simulacro en 2024 en el que participaron más de 150 agentes entre policías, bomberos, Protección Civil y miembros de la UME

Agosto de 2024: Simulacro de incendio en la Catedral de Sevilla: primero salvar a las personas, luego el patrimonio

Un policía local atiende una llamada cerca de la Giralda en presencia de un amplio dispositivo de bomberos por el simulacro de 2024
Un policía local atiende una llamada cerca de la Giralda en presencia de un amplio dispositivo de bomberos por el simulacro de 2024 Raúl Doblado / ABC
Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

El plan de autoprotección sobre el que pivota el desarrollo de la seguridad dentro de la Catedral de Sevilla tiene una serie de condicionantes y algunos apéndices que no conviene ignorar. Pese a que dicho plan esté supeditado a la aprobación trienal avanzada por ... este periódico este martes, a tenor de la inquietud que vienen barruntando los grandes templos andaluces tras ver cómo ardía la Mezquita de Córdoba, son muchas las personas implicadas en cualquier tipo de logística que implique la salvaguarda de un patrimonio como es el templo sevillano, el mejor custodio de la Giralda y uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad.

