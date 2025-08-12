Los bomberos primerizos de Sevilla reciben formaciones para conocer la Catedral a fondo en caso de incendio

El plan de autoprotección sobre el que pivota el desarrollo de la seguridad dentro de la Catedral de Sevilla tiene una serie de condicionantes y algunos apéndices que no conviene ignorar. Pese a que dicho plan esté supeditado a la aprobación trienal avanzada por ... este periódico este martes, a tenor de la inquietud que vienen barruntando los grandes templos andaluces tras ver cómo ardía la Mezquita de Córdoba, son muchas las personas implicadas en cualquier tipo de logística que implique la salvaguarda de un patrimonio como es el templo sevillano, el mejor custodio de la Giralda y uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad.

Lo dicen los datos: la Catedral es de los templos más visitados y todo ese mantenimiento en materia de conservación no debe estar menos avalado en todo lo que incumbe a la seguridad. De ahí que una de las medidas que se agregan al citado plan de autoprotección se base en la formación recibida de manos de los técnicos de la Catedral a los bomberos que acaban de estrenar promoción, que acostumbrados a intervenir desde sus prácticas en distintas operaciones de extinción de incendios en otro tipo de estructuras, también son aleccionados en el acceso de edificios de carácter especial como es el caso de la Catedral. Lo que se pretende es que dichos servidores públicos se familiaricen con las vías de entrada y salida en caso de que algún día necesiten tener esa información de primera mano.

Al ser un edificio de concurrencia pública, y sin dejar de mencionar que estamos ante Patrimonio de la Humanidad tal y como la catalogó en 1987 la UNESCO, la Seo hispalense cuenta con una serie de particularidades específicas que convierten su fisonomía en un espacio complejo sobre el que trabajar. De ahí que se cercioren de los accesos y midan el tamaño de las puertas para evaluar los riesgos sobrevenido de un fuego nunca deseado. Está en el espíritu de los propios bomberos poder aprender de primera mano los más eficientes secretos de la catedral gótica más grande del mundo, porque en caso de emergencia un segundo puede salvar una vida o en un segundo plano un retablo de altísimo valor.

Personal de la UME y bomberos, el día del simulacro de incendio en la Catedral y en el Archivo de Indias Raúl Doblado / ABC

El simulacro de 2024 congregó a más de 150 profesionales

El año pasado por este mes de agosto se celebró un simulacro en la Catedral y en el Archivo de Indias en el que participaron más de 150 profesionales (alrededor de 90 efectivos de la UME, figurantes y personal del Archivo de Indias y la Catedral, además del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local, Policía Nacional, Bomberos de Sevilla, Protección Civil y Cruz Roja de Andalucía). Fue el Cabildo de la Catedral el encargado de liderar este simulacro en coordinación con la Unidad Militar de Emergencias (UME), bajo la dirección ejecutiva del delegado de Administración y Patrimonio del Cabildo, Francisco Román y la coordinación del director de Seguridad de la Catedral, Manuel Campos.

Del mismo modo, concursaron técnicos acreditados de Patrimonio Nacional y de la Consejería de Cultural de la Junta de Andalucía. Este simulacro tan multitudinario fue el primero que se realizaba con el fin de optimizar el sistema de rescate de bienes culturales, aunque la prioridad en cualquier caso era la de salvar vidas y después atender el estado de las obras en función de los daños sufridos. Se simuló para ello un incendio con origen en el Archivo de Indias, que afectó virtualmente a documentos, cuadros y demás bienes considerados de interés cultural en el citado Archivo de Indias y en la Catedral.