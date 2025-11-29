Boicot policial al plan de Navidad de Sevilla: sólo una treintena de 150 agentes acude al turno del alumbrado

Suscríbete a
Encendido de las luces de Navidad en Sevilla, en directo: última hora del alumbrado
Última hora
La Policía Nacional investiga la muerte de dos niñas adolescentes en Jaén

Agentes en el centro de Sevilla Este sábado
Agentes en el centro de Sevilla Este sábado Manuel Olmedo
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Finalmente los temores se han hecho realidad y de los cerca de 150 agentes de la Policía Local de Sevilla asignados al turno de tarde de este sábado merced a la programación especial navideña, coincidiendo con el alumbrado de la iluminación artística de unas 300 ... calles; 113 se habrían ausentado pese a que la vigencia del nivel uno del Plan Local de Emergencia les obligaba a asumir este servicio cuya adhesión era anteriormente voluntaria, según fuentes municipales.

