Boicot policial al plan de Navidad de Sevilla: sólo una treintena de 150 agentes acude al turno del alumbrado

Finalmente los temores se han hecho realidad y de los cerca de 150 agentes de la Policía Local de Sevilla asignados al turno de tarde de este sábado merced a la programación especial navideña, coincidiendo con el alumbrado de la iluminación artística de unas 300 ... calles; 113 se habrían ausentado pese a que la vigencia del nivel uno del Plan Local de Emergencia les obligaba a asumir este servicio cuya adhesión era anteriormente voluntaria, según fuentes municipales.

De este modo, aproximadamente el 75 por ciento de los efectivos previstos para el turno de tarde no habría acudido a prestar servicio, siendo convocados otros agentes para suplir la carencia de personal, en este conflicto derivado de la falta de acuerdo entre el Gobierno local del popular José Luis Sanz y los sindicatos del cuerpo de Policía Local, para el plan especial de seguridad de Navidad, espina dorsal de las productividades a cobrar por los efectivos por las horas extraordinarias realizadas para dispositivos especiales.

Previamente, 77 de los 115 efectivos asignados al turno matinal de este sábado no se habían incorporado finalmente a este servicio, en concreto 71 policías rasos y seis oficiales, situación en la que habrían incurrido principalmente agentes asignados a este turno como refuerzo extraordinario merced al Plan de Emergencias, además de otros miembros del cuerpo a los cuales correspondía ya este turno.

Ello, después de que el Ayuntamiento activase el nivel uno de su Plan de Emergencias, con la obligación de los agentes de la Policía Local de asumir los turnos especiales y estar disponibles en cualquier momento para dar cobertura a los operativos extraordinarios de Navidad.

Según el Ayuntamiento de Sevilla, los agentes que no hayan cumplido con el turno asignado tienen la obligación de acreditar formalmente una baja médica, porque en caso contrario, se enfrentarían a la apertura de un expediente disciplinario, con todo lo que ello comporta.

Desde las organizaciones sindicales de la Policía Local, en concreto CSIF, se ha defendido que aunque la Jefatura publicó este pasado viernes un listado de los agentes asignados obligatoriamente al turno, la medida no les fue «decretada personalmente» a cada uno de los agentes en cuestión, avisando de que la orden del cuerpo de Policía Local donde fue publicada dicha relación de efectivos sólo es accesible desde los equipos informáticos del Ayuntamiento, que según esta fuerza sindical «no ha previsto un mecanismo» eficaz de comunicación a estos funcionarios, para el caso de los que no estuviesen activos esta anterior jornada.

CSIF señala al respecto que pese a que el Gobierno local haya activado vía decreto el nivel uno del Plan de Emergencias de la ciudad, mediante el cual los agentes están obligados a cubrir estos servicios especiales frente al carácter voluntario del plan convencional de Navidad, en la práctica «no hay una emergencia ni catástrofe» real, esgrimiendo que los agentes han acudido a motu propio a cubrir operativos extraordinarios en momento de urgencia como la borrasca Bernard de octubre de 2023 o las recientes jornadas de lluvias torrenciales.

Por ahora, el Ayuntamiento de Sevilla no tiene cuantificada cuál será la factura total que tendrá que pagar por estas horas extra de la Policía Local, que nunca superará los 5,6 millones a los que ascendía la última oferta que hizo el gobierno municipal a los sindicatos, que reclamaban repetir al menos la planificación de la anterior Navidad, que tuvo un coste de unos diez millones de euros.

«No es cuestión de voluntad política y sí del límite legal que nos marca la Intervención», ha advertía recientemente el alcalde, José Luis Sanz, reiterando que «ni siquiera el alcalde está por encima de la Ley», toda vez que también incide que en mayo fueron agotados ya los 17 millones de euros presupuestados para horas extraordinarias de los agentes, en un contexto en el que confluyen el déficit estructural de plantilla activa y el creciente número de grandes eventos en la ciudad con sus necesarios despliegues preventivos.

En cualquier caso, antes de recurrir a la vía del decreto para activar el nivel uno del Plan de Emergencias, imponiendo a los agentes la obligatoriedad de los turnos especiales por Navidad; el Gobierno local de José Luis Sanz tropezaba con la negativa de las fuerzas sindicales de la plantilla de la Policía Local a su oferta de 5,6 millones de euros, bajo la premisa de que suponía fragmentar los servicios extraordinarios para centrarlos determinados días de este periodo cuando las contingencias afectan a la totalidad de las festividades, según los sindicatos, que alegaban además dificultades de conciliación.

Es más este pasado miércoles, sin ir más lejos, las fuerzas de oposición, que son el PSOE, Vox y Podemos-IU, votaban en bloque en el pleno en contra de la modificación presupuestaria de 5,6 millones de euros que promovía el Gobierno local del PP precisamente para financiar el pago de las horas extra de los agentes durante estas fiestas, situándose así del lado de la negativa sindical al plan municipal.

Durante el debate plenario, el PP apelaba a la «responsabilidad» de los partidos de oposición para que no se generara «un problema de inseguridad» en la ciudad durante las fiestas navideñas, pero los mismos acusaban al gabinete municipal de Sanz de supuesta falta de diálogo, de no haber realizado una planificación oportuna y de intentar imponer un plan que es «un parche», a su juicio.

Ese es el escenario que, finalmente, ha conducido a la activación del nivel uno del Plan de Emergencia como último recurso, para forzar la obligación de los agentes a someterse a los turnos especiales de Navidad, una medida inédita en la vida municipal y que tan sólo en su comienzo de aplicación ha encontrado esta situación de ausencias masivas, que ahora habrán de justificar sus protagonistas.