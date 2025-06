«El bilingüismo de los colegios e institutos públicos en España es una gran falacia, un simple cartel en la puerta»

El barcelonés Ramón Espejo es catedrático de Filología en la Universidad de Sevilla y lleva desde 1997 enseñando literatura inglesa y norteamericana a varias generaciones de alumnos sevillanos y gaditanos. Experto muy reconocido en teatro norteamericano y autor de ediciones críticas de diversas obras de ... Arthur Miller y Tennessee Williams, dirige el grupo de investigación de Estudios Norteamericanos de la Hispalense. Apasionado por la educación y la investigación, acaba de publicar «El laberinto educativo y el aprendizaje fake» (Editorial Brief), donde hace un análisis muy crítico sobre el sistema educativo en España.

-Su libro se titula «Laberinto educativo y aprendizaje fake». ¿Cuáles son, en su opinión, los principales trampantojos del sistema educativo en España?

-Lo es casi todo. Desde el cartel que pone Colegio en la puerta hasta que se diga que tal centro es bilingüe. Realmente en educación todo son trampantojos porque tú dejas a tu hijo en la puerta de un centro pensando que va a aprender y realment lo último que hace en ese centro es aprender. O sea, que llamar a eso centro educativo es ya un gran trampantojo. Todos esos carteles que hablan de las TIC, de los centros bilingües, la gestión de las emociones, la felicidad. Quien dice que el conocimiento no es tan importante, que lo importante es la búsqueda de la felicidad. ¿Dónde está esa felicidad masiva en una sociedad donde el índice de suicidios de niños y adolescentes es absolutamente preocupante? ¿Dónde está esa felicidad que tanto se preconiza, que tanto se alaba? ¡Son tantos los trampantojos!

-¿Es falso lo del bilingüismo de los centros educativos públicos?

-El bilingüismo es uno de lo uno de las grandes falacias. El gran problema de todo esto es que el bilingüismo está diseñado por los políticos y el problema de la educación es que no está gestionada por auténticos expertos en educación. Cualquier persona que haya estudiado el bilingüismo sabe que el bilingüismo puede funcionar en sociedades en las que efectivamente hay dos idiomas que conviven, que no es el caso de España con el español y el inglés. Le puedo garantizar que el 99% de los supuestos profesores bilingües a los que les pregunte le van a decir lo mismo. Todo el mundo sabe que el bilingüismo es una gran mentira.

-Pero nadie lo dice.

-Casi todo el mundo calla. Y quien no calla, pues tampoco tiene muchos espacios para poder decirlo. El sistema no te va a decir que su gran proyecto estrella es una farsa. También es verdad que hay gente que está sacando un poco de tajada de esto del bilingüismo y los centros. Todo el mundo quiere su cartel de bilingüe en la puerta porque si no entonces los niños se van a ir a los otros centros.