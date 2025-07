El Betis instalará 'food trucks' y barras en la Cartuja

El Real Betis ofrecerá una zona de gastronomía y ocio para los aficionados durante su estancia en el Estadio de la Cartuja. Así lo han confirmado fuentes del club a ABC, quienes trabajan durante este mes en concretar las zonas y los diferentes servicios ... que los béticos y visitantes encontrarán en las inmediaciones del que será el lugar donde el equipo juegue mientras duren las obras en el Villamarín.

Aunque queda mucho por concretar que conllevará que las 'previas' se trasladen del Parque de los Bermejales -lugar de encuentro desde que se prohibiera hacerlo en la calle Tajo- a la Isla de la Cartuja, lo que sí se conoce ya es que se instalarán 'food trucks' (camiones de comida rápida) y barras para paliar la falta de servicios que hay en la Isla de la Cartuja y a los que están acostumbrados los de Heliópolis.

En ese sentido, la zonas que se habiliten de restauración no sólo servirán para el disfrute de los aficionados, sino que también ayudarán a escalonar tanto la entrada como la salida del que será su campo de juego durante las próximas dos temporadas. De hecho, es algo que también se contempla para el futuro nuevo estadio. La idea del club verdiblanco es que el renovado Benito Villamarín permita a los socios aprovechar más su experiencia cada vez que acudan al estadio. Por ello, se pondrán a su disposición una serie de servicios para fomentar el pre y el post partido, de modo que los aficionados hagan la conocida como 'previa' dentro del espacio. En el caso de la Cartuja, se desconoce aún si estas zonas habilitadas serán en el interior del recinto o en los aledaños del campo. Unos servicios que, no obstante, estarán disponibles para el primer partido de la temporada en la Cartuja, el próximo 22 de agosto a las 21.30 horas.

El estadio, que fue creado para el mundial de atletismo de 1999 y que se estrenó con el partido de la Selección española de fútbol contra Croacia, es desde hace unos años, la sede de la final de la Copa del Rey por un acuerdo firmado con la RFEF; de hecho, la del pasado abril ha sido la séptima que se jugaba en este estadio. Estos últimos encuentros han reunido en esta zona de la capital hispalense a casi 100.000 personas. Para ello se habilitaron diferentes 'fan zones' donde los aficionados disponían de esta oferta gastronómica y de ocio de la que pronto también dispondrán los béticos. Estas zonas preparadas para la concentración de los hinchas estuvieron este año en la bancada junto a la Avenida Carlos III; una zona amplia desde la que puede accederse fácilmente al estadio, que se encuentra a algo más de una media hora andando y en el parking del Parque del Alamillo, el mismo sitio que para la final de 2023.

No obstante, no se espera que la disposición sea de tal magnitud cuando el equipo local sea quien ocupe el estadio de la Cartuja. Un despliegue menor se hace en los conciertos, donde se suelen instalar camiones y puestos en los accesos del estadio. De igual forma, los aledaños de la Cartuja se convierten en una zona de botellón cada vez que se celebran eventos tanto musicales como de fútbol. Lo que todavía no se ha concretado por parte del Ayuntamiento es si para ese arranque de temporada en poco más de un mes habrá lanzaderas hasta la Isla de la Cartuja. Otra de las incógnitas es si finalmente se pondrá en funcionamiento el apeadero de la Cartuja para que los aficionados se desplacen en cercanías hasta allí.

Los accesos al estadio

El escalonamiento del acceso y evacuación del estadio es un tema que preocupa bastante a la sociedad sevillana, ya que cada encuentro que se celebra en la Cartuja se salda con grandes atascos. Aunque es cierto que en las llegadas sí se observa diferencias de horarios, dado que hay quien llega desde horas antes para tomar algo a quien lo hace minutos previos a que comience el partido, la salida es todavía una asignatura pendiente en la Cartuja.

El remodelado estadio, con capacidad para más de 70.000 personas, se estrenó en la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el F. C. Barcelona a finales de abril. Una jornada en la que, al tratarse de aficiones visitantes, las quejas para llegar al estadio se centraron en la mala comunicación en la zona mediante transporte público.

La polémica de la limpieza después de los partidos La suciedad que queda en las calles de la ciudad debido a los ‘botellones’ y concentraciones previas es una de las quejas mas recurrentes de los vecinos que viven en los aledaños tanto del Benito Villamarín como del Sánchez- Pizjuán y que cuenta con su la específico de limpieza. Un servicio que corre a cargo del Ayuntamiento mediante la empresa pública de limpieza Lipasam. Que no sean los clubes quienes asuman los gastos es algo que, según ha podido saber este periódico, causa polémica incluso en el propio Ayuntamiento.

Un descontento de los asistentes que también se ha dado en los multitudinarios conciertos que se han celebrado en el mismo lugar desde que acabaran las últimas obras. A pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento por evitarlo, tanto en el de Manuel Carrasco como el de Lola Índigo se produjeron grandes atascos, sobre todo en el puente del Alamillo y la Glorieta Olímpica.

Desde el club se reitera que los aficionados verdiblancos son en su mayoría de Sevilla y sus alrededores, por lo que tienen más recursos para moverse por la Cartuja que quienes visitan la capital hispalense para un gran concierto una final.

El beneficio, eso sí, es las numerosas bolsas de aparcamiento que hay en los alrededores del estadio y gracias a las que se dejarán de ver estampas como las que cada semana se observaban en los aledaños del Benito Villamarín. Por ejemplo, las filas de coches aparcados en el arcén de la avenida de las Razas hasta prácticamente llegar al Centro Comercial Lagoh. Un traslado que también permitirá el descanso de los vecinos de la zona, quienes constantemente sufren la suciedad que los botellones previos al partido dejan en sus calles.