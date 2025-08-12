La BBC plantea cómo Londres podría aprender de Sevilla ante las olas de calor

La BBC, la empresa pública de radiodifusión y televisión del Reino Unido, ha publicado un artículo en su página web planteando «cómo puede aprender Londres de Sevilla» para combatir las de calor.

Precisamente cuando la capital andaluza afronta este martes adversas previsiones meteorológicas de hasta 44 grados, en pleno pico de la nueva ola de calor extremo que afecta a gran parte de la Península Ibérica, el periodista Tom Edwards expone en este artículo publicado en la página web de la BBC que la «vibrante, antigua y bella» ciudad hispalense es «una de las más calurosas de Europa» y en ella, las temperaturas están siendo cada vez «más severas».

No en vano, las estrategias y políticas en materia de cambio climático se han convertido en uno de los principales ejes del debate público y político de Sevilla, para hacer frente a los implacables veranos del Valle del Guadalquivir.

«En Sevilla están teniendo que adaptarse y cambiar ante el incremento de las temperaturas», avisa así esta información en la página web de la BBC, planteando que dado que Londres afronta cada vez más situaciones de «calor extremo», sería necesario plantear si quizá la capital británica «podría aprender un poco de otras ciudades como Sevilla».

Necesidad de sombra

Al respecto, el autor de este artículo razona que con temperaturas como las que se sufren en Sevilla, «la sombra es una necesidad», sin que estén aún listos los nuevos toldos promovidos por el Ayuntamiento hispalense en la céntrica avenida de la Constitución, cuya instalación ha comenzado; ni los equipamientos similares planeados desde hace años en los puentes de San Telmo y de Los Remedios.

Como ejemplo, esta información señala la estructura de las Setas de la Encarnación, que proporciona sombra a su alrededor conformando una «plaza refrescada» ante el calor. El diseño de las Setas de la Encarnación, un proyecto urbanístico inaugurado en 2011, proporciona «una idea de cómo la creación de sombra es una parte importante de la identidad de Sevilla».

Según el autor de este artículo de la BBC, en el casco histórico de Sevilla «los árboles y las fuentes de agua corriente que refrescan el ambiente son muy comunes» y las fachadas de los edificios están próximas entre sí, lo que genera sombra en las calles.

«En las zonas más nuevas hay toldos sobre las calles comerciales para crear sombras» y «muchos edificios públicos cuentan con aire acondicionado», con lo que se trata de «lugares donde la gente puede refugiarse de las temperaturas durante las olas de calor», indica el artículo.

Sevilla capital, recordémoslo, cuenta sólo con una piscina municipal para cada 175.000 habitantes o una fuente de agua potable por cada 70.000 vecinos.

Lo mejor es «no salir»

Y especialmente, este articulista avisa de que de todos modos, «la mejor forma de evitar el calor» es «no salir» a la calle cuando el mismo aprieta, razón por la cual en Sevilla «muchos bares y restaurantes cierran durante la tarde» en la época estival; además de que la siesta forma parte del estilo de vida español y la ciudadanía «parece salir tarde» a la calle, después de las 20,00 horas de la jornada, cuando el calor comienza a ceder.

Otra «solución práctica» contra el calor, según destaca también el autor de esta información, es la instalación de aspersores de agua pulverizada en las terrazas de los bares, mencionando igualmente que en 2022, Sevilla se convirtió en la primera ciudad en nominar a las olas de calor, para incrementar la concienciación e invitar a la ciudadanía a tomar precauciones ante las altas temperaturas.