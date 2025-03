Bautismo de deseo: «Es mi niño, que va contigo»

Veintiocho velitas, cada una con un nombre y una fecha inscritos, sobre la pila bautismal. Al lado, el cirio pascual prendido, detalle significativo porque sólo se enciende -fuera de la cincuentena que sigue a la Resurrección- en bautizos y funerales. Y ambos tránsitos estaban ... presentes en la parroquia del Corpus el día de la Anunciación por la tarde, con la secuencia de Pascua bien presente: «Lucharon vida y muerte en singular batalla / y, muerto el que es la Vida, / triunfante se levanta».

Porque de eso realmente se trataba, de la vida inmortal del alma y del montón de cenizas en que acabaron los cuerpos de niños que murieron sin haber recibido nunca las aguas bautismales. Lógicamente, no se les puede administrar el sacramento a título póstumo, pero el sacramental inserto en la liturgia eucarística llevó consuelo a sus padres, hermanos y familiares.

Se trataba de la primera ceremonia de bautismo de deseo que se celebraba en la archidiócesis. En Madrid la han llevado a cabo dos parroquias por segundo año consecutivo con más de un centenar de infantes inscritos.

Reunidos en corro en el antepresbiterio, cada matrimonio expresaba en voz alta su deseo: «Yo te bautizo, hijo mío (añadía aquí el nombre elegido), con la preciosísima sangre de Nuestro Señor Jesucristo» mientras trazaba en el aire una cruz de bendición en su memoria. A continuación, se acercaba a la pila, recogía el codal dedicado a su pequeño y lo presentaba como ofrenda agradable a Dios a los pies del altar.

Resultó muy emocionante. Y es de suponer que consolador para quienes no pudieron vivir antes que su hijo fuera acogido como hijo de Dios. El código de Derecho Canónico establece en el punto 871 que, «en la medida de lo posible se deben bautizar los fetos abortivos, si viven». No especifica nada de los que no sobreviven o nacen muertos. Descartada la idea del limbo, con esta ceremonia se les dota de memoria y se les inserta en la familia: en la carnal y en la espiritual, pues se hace explícita su filiación divina. Como neófitos, se les inscribe en un libro parroquial, aunque no canónico.

A algunos se les hacía un nudo en la garganta, otros pronunciaban su nombre entre sollozos o lloraban buscando el abrazo reconfortante del cónyuge. Todos habían expresado con anterioridad, ante la convocatoria parroquial, su intención de acogerse a lo que la Iglesia llama bautismo de deseo: con su nombre elegido, en la confianza de la misericordia divina. El párroco, Antonio Guerra, lo dejó claro desde la monición de entrada: «Son ángeles que están en el cielo gozando de la gloria del Padre».

El vicario, Ángel García-Rayo, había dirigido la preparación catequética con los padres interesados. En el Corpus funciona, desde hace ocho años, un grupo llamado 'Mirando al cielo' que ofrece apoyo moral y sostén espiritual a padres que han perdido a sus hijos con cualquier edad y bajo cualquier circunstancia. No es un grupo de autoayuda (aunque esta se hace evidente) sino un itinerario de crecimiento en la fe tras pasar por el duro trance de enterrar a un hijo.

Por eso se hace tan necesaria una sensibilidad especial a la hora de tratar con los padres traumatizados por la pérdida. La homilía del párroco revistió esa ternura del consuelo reparador para «cortar para siempre las ligaduras del dolor»: «Hoy te lo ofrezco, Padre, por si algún dolor, algún resquicio de amargura, queda en mi corazón; es mi niño que va contigo».

En su prédica, enlazó la solemnidad del día, con el sí de María sin entender los planes de Dios, con la propia incomprensión que supone la muerte de un hijo, antes o después del alumbramiento. «Dios es capaz de poner luz en el corazón; esa vida de tu hijo está en Dios desde el momento de su concepción y una vida que empieza, ya no acaba», insistió en la doctrina cristiana de la inmortalidad del alma.

Luego, hizo recordar los votos matrimoniales de los esposos para aplicarlos a sus vástagos: «Dilo también a tu hijo, del que te imaginas su rostro precioso; dilo: en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, te alabaré, Señor». En el remate de la predicación, habló del ideal de santidad: «El objetivo de un padre es llevar a su hijo al cielo y vosotros lo habéis conseguido ya aunque sea doloroso. Por eso tenemos que acudir un día y otro a María, que se fía de Dios. ¡Qué sería de nosotros sin el sí de María!».

Terminada la eucaristía, el celebrante invitó a los padres a recoger las velas de su hijos. Macarena, una de las participantes, se llevó los ocho codales que, desde el martes, conservan la memoria de otras tantas criaturas, ahora ya también hijos de Dios.