la opinión de adriano

Barrios flacos

La droga se esconde en edificios de los barrios más marginales, para sumar a la pobreza la amenaza de las luchas entre mafias criminales y los constantes apagones que provocan los enganches ilegales de los narcos

Adriano

A perro flaco… qué cierto es. Sevilla concentra la mayor parte de los huertos clandestinos de marihuana de la provincia. Se esconden en edificios de los barrios más marginales, para sumar a la pobreza, la amenaza de las luchas entre mafias criminales y los constantes ... apagones que provocan los enganches ilegales de los narcos. Hablando de transformar: Este panorama obliga a plantear si no es momento de abordar en toda su dimensión la deriva de estos barrios de Sevilla comenzando por una constante presencia policial, una operación limpieza en toda regla, para que todo lo que de bueno siembran allí las ayudas sociales no termine exterminado por la mala hierba. Eso, o dejar a los buenos vecinos a su (mala) suerte.

Descarga la app