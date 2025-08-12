Este barrio de Sevilla solo tiene calles con nombres de animales

Plaza Cebra, uno de los muchos nombre de animales que tiene el callejero de un barrio de Sevilla

Por lo general, el callejero de Sevilla combina referencias históricas, culturales y populares. 'Aire', 'Vida' o 'Verde' son algunas de las más emblemáticas, localizadas en pleno centro, en el barrio de Santa Cruz. Sin embargo, en zonas más «recientes» es habitual encontrar nombres temáticos; por ejemplo, ciudades y países, como los que pueden apreciarse en varios puntos de Sevilla Este.

Ahora bien, entre los casos más singulares hay un barrio que destaca por su uniformidad y particularidad, pues sus calles llevan nombres de animales. Se trata de Valdezorras, situado en la zona norte de Sevilla, cercano al aeropuerto.

Valdezorras, el barrio de Sevilla que solo tiene calles con nombres de animales

Valdezorras es un entorno de periferia que comenzó a poblarse en los años cuarenta con familias vinculadas a la construcción del canal del Bajo Guadalquivir. Con el tiempo, se consolidó como una barriada de baja densidad, con diez años más de infraestructuras que tardaron en llegar. Hoy en día cuenta con una división en dos secciones y alrededor de 63 calles, la gran mayoría con nombres de animales.

Estas son algunas calles con nombres de animales en Valdezorras Calle Alazán

Calle Albatros

Calle Antílope

Calle Armadillo

Calle Armiño

Calle Caballo

Calle Canguro

Calle Castor

Plaza Cebra

Calle Ciervo

Calle Conejo

Calle Dálmata

Calle Elefante

Calle Erizo

Calle Gacela

Calle Gamo

Calle Garduña

Calle Garza

Calle Halcón

Calle Hurón

Calle Jabalí

Calle Jaguar

Calle Jirafa

Calle Kiwi

Calle Koala

Calle Liebre

Calle Lirón

Calle Lobo

Calle Marabú

Calle Mofeta

Calle Nutria

Calle Ornitorrinco

Calle Oso Panda

Calle Rebeco

Calle Reno

Calle Tapir

Calle Toro

Calle Trucha

Calle Venado

Calle Yabiru

Calle Zorro

Calle Lirón, en el barrio de Valdezorras ABC

Historia del barrio de Valdezorras

Valdezorras es un barrio con una historia marcada por su origen humilde y su desarrollo periférico. Surgió en los años cuarenta como un asentamiento donde se instalaron trabajadores vinculados a la construcción del canal del Bajo Guadalquivir. En sus primeros años, el barrio estuvo formado por chozas y viviendas precarias, y fue habitado también por presos de la posguerra, lo que le confirió un perfil social muy particular. Ahora bien, durante décadas, Valdezorras creció de forma dispersa y sin infraestructuras básicas, lo que dificultó la calidad de vida de sus vecinos.

Con el paso del tiempo, el barrio se fue consolidando y, aunque todavía conserva una baja densidad poblacional, se divide en dos zonas diferenciadas, una más modernizada y otra más rural. La llegada de servicios y mejoras urbanísticas, así como su cercanía al Aeropuerto de Sevilla, ha renovado el área, pero sin perder ese carácter popular y singular que lo ha definido desde sus orígenes.

Más temas:

Calles

Informaciones

Sevilla