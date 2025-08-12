Este barrio de Sevilla solo tiene calles con nombres de animales
Por lo general, el callejero de Sevilla combina referencias históricas, culturales y populares. 'Aire', 'Vida' o 'Verde' son algunas de las más emblemáticas, localizadas en pleno centro, en el barrio de Santa Cruz. Sin embargo, en zonas más «recientes» es habitual encontrar nombres temáticos; por ejemplo, ciudades y países, como los que pueden apreciarse en varios puntos de Sevilla Este.
Ahora bien, entre los casos más singulares hay un barrio que destaca por su uniformidad y particularidad, pues sus calles llevan nombres de animales. Se trata de Valdezorras, situado en la zona norte de Sevilla, cercano al aeropuerto.
Valdezorras, el barrio de Sevilla que solo tiene calles con nombres de animales
Valdezorras es un entorno de periferia que comenzó a poblarse en los años cuarenta con familias vinculadas a la construcción del canal del Bajo Guadalquivir. Con el tiempo, se consolidó como una barriada de baja densidad, con diez años más de infraestructuras que tardaron en llegar. Hoy en día cuenta con una división en dos secciones y alrededor de 63 calles, la gran mayoría con nombres de animales.
Estas son algunas calles con nombres de animales en Valdezorras
-
Calle Alazán
-
Calle Albatros
-
Calle Antílope
-
Calle Armadillo
-
Calle Armiño
-
Calle Caballo
-
Calle Canguro
-
Calle Castor
-
Plaza Cebra
-
Calle Ciervo
-
Calle Conejo
-
Calle Dálmata
-
Calle Elefante
-
Calle Erizo
-
Calle Gacela
-
Calle Gamo
-
Calle Garduña
-
Calle Garza
-
Calle Halcón
-
Calle Hurón
-
Calle Jabalí
-
Calle Jaguar
-
Calle Jirafa
-
Calle Kiwi
-
Calle Koala
-
Calle Liebre
-
Calle Lirón
-
Calle Lobo
-
Calle Marabú
-
Calle Mofeta
-
Calle Nutria
-
Calle Ornitorrinco
-
Calle Oso Panda
-
Calle Rebeco
-
Calle Reno
-
Calle Tapir
-
Calle Toro
-
Calle Trucha
-
Calle Venado
-
Calle Yabiru
-
Calle Zorro
Historia del barrio de Valdezorras
Valdezorras es un barrio con una historia marcada por su origen humilde y su desarrollo periférico. Surgió en los años cuarenta como un asentamiento donde se instalaron trabajadores vinculados a la construcción del canal del Bajo Guadalquivir. En sus primeros años, el barrio estuvo formado por chozas y viviendas precarias, y fue habitado también por presos de la posguerra, lo que le confirió un perfil social muy particular. Ahora bien, durante décadas, Valdezorras creció de forma dispersa y sin infraestructuras básicas, lo que dificultó la calidad de vida de sus vecinos.
Con el paso del tiempo, el barrio se fue consolidando y, aunque todavía conserva una baja densidad poblacional, se divide en dos zonas diferenciadas, una más modernizada y otra más rural. La llegada de servicios y mejoras urbanísticas, así como su cercanía al Aeropuerto de Sevilla, ha renovado el área, pero sin perder ese carácter popular y singular que lo ha definido desde sus orígenes.
