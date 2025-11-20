¿Cuál es el barrio más navideño de Sevilla? Este es el que tiene más luces y árboles de Navidad
Hay más de 300 vías que van a estar decoradas desde finales de noviembre hasta la noche del 5 de enero
Árboles de 7,5 metros de altura iluminarán la avenida de la Constitución de Sevilla esta Navidad
El Centro de Sevilla será nuevamente el distrito que se ilumine más esta Navidad aunque también el Este - Alcosa - Torreblanca tendrá numerosas calles donde se podrá ver la decoración navideña. Habrá un total de 304 vías con luces en los once distritos de la ciudad ... . En el Casco Antiguo, destaca como siempre la avenida de la Constitución, la plaza Nueva, Sierpes, la Puerta de Jerez o el Salvador.
En Sevilla Este, destaca la decoración de la avenida de las Ciencias, Ciudad de Liria, Ciudad de Chiva, Torrelaguna, la avenida Emilio Lemos o la plaza de las Acacias. En Bellavista y La Palmera, se podrán ver luces en la calle Padre García Tejero, plaza de las Cadenas, la avenida de Finlandia o la glorieta Plus Ultra. Por su parte, en Cerro Amate, habrá en Afán de Ribera, plaza de las Moradas, avenida Juan XXIII o Ingeniero de la Cierva.
En el barrio de Los Remedios se iluminarán las calles Asunción, Virgen de la Victoria, Virgen de la Consolación, Virgen de Regla, Virgen de Loreto, Arcos, Virgen de Luján, Avenida República Argentina, Plaza de Cuba, Pedro Pérez Fernández y el Puente de los Remedios. En el distrito Macarena, la avenida de Miraflores, la de la Cruz Roja, la Ronda de Capuchinos o el Parlamento de Andalucía.
En Nervión, las luces estarán en las calles Marqués de Pickman, Recaredo, Menéndez Pelayo, Luis Montoto, Eduardo Dato, Gran Plaza, Avenida de la Cruz del Campo, Luis de Morales, San Francisco Javier y la calle Enramadilla. Las calles del distrito Sur que se iluminarán son: Felipe II, Bami, Bogotá, Diego de la Barrera, Plaza Vicente Alexandre, Castillo de Alcalá de Guadaira, Castillo de Constantina, Nuestra Señora de la Oliva, Plaza Rafael Salgado, además de la Avenida del Cid, Glorieta Párroco Gabriel Ramos Chávez, Almirante Topete, Jesús Cautivo, Puebla de las Mujeres y la Avenida de la Paz.
Lista de calles iluminadas en el distrito Bellavista - La Palmera
-
Guadalajara
-
Glorieta movimiento vecinal de Bellavista
-
Glorieta Plus Ultra
-
Paseo de Europa
-
Guadalbullón
-
Glorieta Alcalde Fernando Parias Merry
-
Reina Mercedes
-
Avenida de Alemania
-
Padre García Tejero
-
Asencio y Toledo
-
Avenida de Finlandia
-
Sor Gregoria de Santa Teresa
-
Avenida Reino Unido
-
Guadalbullón
-
Corbeta
-
Lorenzo de Sepúlveda
-
Afrodita
-
Perséfone
-
Avenida de Alemania
-
Plaza de las Cadenas
-
Plaza del Retiro
-
Plaza de Fernando VI
-
Avenida de Finlandia
-
Glorieta Presos de los Merinales
-
Glorieta Concejal Alonso Balosa García
En San Pablo y Santa Justa, el alumbrado se instalará en la Avenida El Greco, María Auxiliadora, Sinaí, Paco Gandía, Avenida de la Soleá, Arroyo, Glorieta confluencia con Arroyo-José Laguillo, Tharsis, Francisco de Ariño, Pedro Romero, Villas de Cuba, Antioquía, Avenida 28 de febrero, José Laguillo, Venecia, Urquiza, Pérez Hervás, Plaza de Espartero, Hernando del Pulgar, Santa Justa y la calle Ben Sahl de Sevilla.
Lista de calles iluminadas en el Casco Antiguo
-
Alfonso XII
-
Campana
-
Martín Villa
-
Laraña
-
Chicarreros
-
Argote de Molina
-
Placentines
-
Francos
-
Tetuán
-
Rioja
-
Velázquez
-
Feria
-
Hernando Colón
-
Méndez Núñez
-
Orfila
-
José Gestoso
-
Regina
-
Sagasta
-
San Eloy
-
Sierpes
-
Puente y Pellón
-
Chapineros
-
Lineros
-
Córdoba
-
Alcaicería
-
Cuna
-
Acetres
-
Plaza del Pan
-
Plaza de la Alfalfa
-
Plaza de la Pescadería
-
Plaza del Salvador
-
Arfe
-
Plaza de la Encarnación
-
Alameda de Hércules
-
Calatrava
-
Plaza Nueva
-
Fachada del Ayuntamiento
-
Plaza San Francisco
-
Avenida de la Constitución
-
Puerta de Jerez
-
San Fernando
-
Alemanes
-
Plaza Virgen de los Reyes
-
Plaza del Triunfo
-
Imagen
-
O´Donnell
-
Reyes Católicos
-
San Pablo
-
Rosario
-
Albareda
-
Jovellanos
-
Cerrajería
-
Entrecárceles
-
Villegas
-
Mateos Gago
-
Gamazo
-
Joaquín Guichot
-
Zaragoza
-
Jimios
-
Harinas
-
General Polavieja
-
Plaza de la Magdalena
-
Muñoz Olivé
-
Antonia Díaz
-
Canalejas
-
Álvarez Quintero
-
García de Vinuesa
-
Trajano
-
Puerta Osario
-
Escuelas Pías
-
Pérez Galdós
-
Avenida Cristo de la Expiración
-
Plaza de San Pedro
-
José Luis Luque
-
Carlos Cañal
-
Rivero
-
Plaza Fernando Herrera
-
Javier Lasso de la Vega
-
Lagar
-
Plaza José Luis Vila
-
Plaza del Cronista
-
Plaza del Pelícano
-
Plaza de la Mata
-
Baños
-
San Vicente
-
Cardenal Cisneros
-
Virgen de los Buenos Libros
-
Plaza Cristo de Burgos
-
Plaza Ponce de León
-
Plaza Jerónimo de Córdoba
-
Blanca de los Ríos
-
Pastor y Landero
-
Jardines del Cristina
-
Avenida de Roma
-
Puente de San Telmo
-
Plaza de San Marcos
-
Plaza de San Lorenzo
En Triana se alumbrarán las calles Pagés del Corro, San Jacinto, San Jorge, Plaza del Altozano, Santa Cecilia, Betis, Esperanza de Triana, Pureza, Plazuela de Santa Ana, López de Gomara, Castilla, Plaza San Martín de Porres, Maestro Arrieta, Puente de Isabel II y la calle Juan Díaz de Solís.
Lista de calles iluminadas en Cerro - Amate, Este - Alcosa - Torreblanca, Los Remedios y Macarena
-
Candeleria
-
Puerto del Escudo
-
Ingeniero de la Cierva
-
Afán de Ribera
-
Ocho de Marzo
-
Avenida de los Gavilanes
-
Glorieta 1º de Mayo
-
Gaviota
-
Plaza de la Candelaria
-
Navío Argos
-
Plaza de las Moradas
-
Plaza Dr. Andreu Urra (acceso Parroquia Blanca Paloma)
-
Federico Mayo Gayarre
-
Fray Serafín de Ausejo
-
Plaza Generalife (esquina Magnetismo)
-
General Oyero
-
Avenida Juan XXIII
-
Sinceridad
-
Dúrcal
-
Ingeniero La Cierva
-
Plaza Poeta Miguel Hernández
-
Plaza Juan XXIII
-
Eva Cervantes
-
Juan Carvallo
-
Ciudad de Liria
-
Ciudad de Chiva
-
Torrelaguna
-
Emilio Lemos
-
Avenida de las Ciencias
-
Avenida Alcalde Luis Uruñuela
-
Rotonda Acceso Torreblanca
-
Torremegía
-
Avenida de la Aeronáutica
-
Nuestra Señora de los Desamparados
-
Plaza Padre Castro y Ulises
-
Rotonda Aeronáutica
-
Avenida de las Ciencias
-
Flor de Albahaca
-
Flor de Gitanilla
-
Fernanda Calado Rosales
-
Plaza del Albaicín
-
Manila
-
Plaza Acogida
-
Plaza del Edén
-
Avenida Emilio Lemos
-
Cueva de Menga/Miguel Unamuno
-
Avenida de la Innovación
-
Administrador Gutiérrez Anaya
-
Rotonda confluencia Turia-Avenida de las ONGs
-
Plaza Padre Castro-Ciudad de la Oliva
-
Séneca
-
Torrelaguna
-
Virgen de la Piedad
-
Torregrosa
-
Torrequevedo
-
Pino
-
Nogal
-
Plaza de las Acacias
-
Plaza de los Corrales
-
Estaca de Vares
-
Plaza Miguel Montoro
-
Plaza Corazón de María
-
Asunción
-
Virgen de la Victoria
-
Virgen de la Consolación
-
Virgen de Regla
-
Virgen de Loreto
-
Arcos
-
Virgen de Luján
-
Avenida República Argentina
-
Plaza de Cuba
-
Pedro Pérez Fernández
-
Puente de los Remedios
-
Avenida de Miraflores
-
Conde Halcón
-
Llerena
-
León XIII
-
Avenida de la Cruz Roja
-
Alhelí
-
Algámitas
-
Fray Isidoro de Sevilla
-
Santa María de Ordás
-
Previsión
-
Dionisio Alcalá Galiano
-
Ronda de Capuchinos
-
Muñoz León
-
Parlamento de Andalucía
-
Barriada las Golondrinas
-
Don Fadrique
-
Sánchez Pizjuán
-
Doctor Fedriani
-
Parque de los Perdigones
Las calles del distrito Norte en las que se instalarán luces navideñas son: Corral del Agua, Plaza del Diputado Ramón Rueda, Sembradores, Esparteros, Delineantes, junto con las calles Navarra, Avenida Pino Montano, Estrella Canopus, Glorieta Manuel Rivas Trujillo, Profesor Tierno Galván, Avenida Cortijo de las Casillas, Marruecos, Mejillón, Vereda de Poco Aceite, Río Piedras, Liebre, Ulpiano Blanco y el Parque Flores.
Lista de calles iluminadas en los distritos de Nervión, Sur, San Pablo - Santa Justa, Triana y Norte
-
Marqués de Pickman
-
Recaredo
-
Menéndez Pelayo
-
Luis Montoto
-
Eduardo Dato
-
Gran Plaza
-
Avenida de la Cruz del Campo
-
Luis de Morales
-
San Francisco Javier
-
Enramadilla
-
Felipe II
-
Bami
-
Bogotá
-
Diego de la Barrera
-
Plaza Vicente Alexandre
-
Castillo de Alcalá de Guadaira
-
Castillo de Constantina
-
Nuestra Señora de la Oliva
-
Plaza Rafael Salgado
-
Avenida del Cid
-
Glorieta Párroco Gabriel Ramos Chávez
-
Almirante Topete
-
Jesús Cautivo
-
Puebla de las Mujeres
-
Avenida de la Paz
-
Avenida El Greco
-
María Auxiliadora
-
Sinaí
-
Paco Gandía
-
Avenida de la Soleá
-
Arroyo
-
Glorieta confluencia Arroyo y José Laguillo
-
Tharsis
-
Francisco de Ariño
-
Pedro Romero
-
Villas de Cuba
-
Antioquía
-
Avenida 28 de febrero
-
José Laguillo
-
Venecia
-
Urquiza
-
Pérez Hervás
-
Plaza de Espartero
-
Hernando del Pulgar
-
Santa Justa y la calle Ben Sahl de Sevilla
-
Pagés del Corro
-
San Jacinto
-
San Jorge
-
Plaza del Altozano
-
Santa Cecilia
-
Betis
-
Esperanza de Triana
-
Pureza
-
Plazuela de Santa Ana
-
López de Gomara
-
Castilla
-
Plaza San Martín de Porres
-
Maestro Arrieta
-
Puente de Isabel II
-
Juan Díaz de Solís
-
Corral del Agua
-
Plaza del Diputado Ramón Rueda
-
Sembradores
-
Esparteros
-
Delineantes
-
Navarra
-
Avenida Pino Montano
-
Estrella Canopus
-
Glorieta Manuel Rivas Trujillo
-
Profesor Tierno Galván
-
Avenida Cortijo de las Casillas
-
Marruecos
-
Mejillón
-
Vereda de Poco Aceite
-
Río Piedras
-
Liebre
-
Ulpiano Blanco
-
Parque Flores
El kilómetro cero de las luces será la avenida de la Constitución donde habrá enormes árboles de 7,5 metros de altura que irán repartidos desde la Plaza Nueva hasta la Puerta de Jerez. Habrá un total de 32 unidades de estas plantas efímeras de luz cálida a lo largo de toda la vía. Se trata de la primera vez en la historia que la iluminación navideña de la ciudad parte desde el suelo, acabando en unas ramificaciones que van de un lado a otro de la calle con grandes bolas de Navidad en el centro.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete