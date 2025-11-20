¿Cuál es el barrio más navideño de Sevilla? Este es el que tiene más luces y árboles de Navidad

El Centro de Sevilla será nuevamente el distrito que se ilumine más esta Navidad aunque también el Este - Alcosa - Torreblanca tendrá numerosas calles donde se podrá ver la decoración navideña. Habrá un total de 304 vías con luces en los once distritos de la ciudad ... . En el Casco Antiguo, destaca como siempre la avenida de la Constitución, la plaza Nueva, Sierpes, la Puerta de Jerez o el Salvador.

En Sevilla Este, destaca la decoración de la avenida de las Ciencias, Ciudad de Liria, Ciudad de Chiva, Torrelaguna, la avenida Emilio Lemos o la plaza de las Acacias. En Bellavista y La Palmera, se podrán ver luces en la calle Padre García Tejero, plaza de las Cadenas, la avenida de Finlandia o la glorieta Plus Ultra. Por su parte, en Cerro Amate, habrá en Afán de Ribera, plaza de las Moradas, avenida Juan XXIII o Ingeniero de la Cierva.

En el barrio de Los Remedios se iluminarán las calles Asunción, Virgen de la Victoria, Virgen de la Consolación, Virgen de Regla, Virgen de Loreto, Arcos, Virgen de Luján, Avenida República Argentina, Plaza de Cuba, Pedro Pérez Fernández y el Puente de los Remedios. En el distrito Macarena, la avenida de Miraflores, la de la Cruz Roja, la Ronda de Capuchinos o el Parlamento de Andalucía.

En Nervión, las luces estarán en las calles Marqués de Pickman, Recaredo, Menéndez Pelayo, Luis Montoto, Eduardo Dato, Gran Plaza, Avenida de la Cruz del Campo, Luis de Morales, San Francisco Javier y la calle Enramadilla. Las calles del distrito Sur que se iluminarán son: Felipe II, Bami, Bogotá, Diego de la Barrera, Plaza Vicente Alexandre, Castillo de Alcalá de Guadaira, Castillo de Constantina, Nuestra Señora de la Oliva, Plaza Rafael Salgado, además de la Avenida del Cid, Glorieta Párroco Gabriel Ramos Chávez, Almirante Topete, Jesús Cautivo, Puebla de las Mujeres y la Avenida de la Paz.

Lista de calles iluminadas en el distrito Bellavista - La Palmera Guadalajara

Glorieta movimiento vecinal de Bellavista

Glorieta Plus Ultra

Paseo de Europa

Guadalbullón

Glorieta Alcalde Fernando Parias Merry

Reina Mercedes

Avenida de Alemania

Padre García Tejero

Asencio y Toledo

Avenida de Finlandia

Sor Gregoria de Santa Teresa

Avenida Reino Unido

Corbeta

Lorenzo de Sepúlveda

Afrodita

Perséfone

Plaza de las Cadenas

Plaza del Retiro

Plaza de Fernando VI

Glorieta Presos de los Merinales

Glorieta Concejal Alonso Balosa García

En San Pablo y Santa Justa, el alumbrado se instalará en la Avenida El Greco, María Auxiliadora, Sinaí, Paco Gandía, Avenida de la Soleá, Arroyo, Glorieta confluencia con Arroyo-José Laguillo, Tharsis, Francisco de Ariño, Pedro Romero, Villas de Cuba, Antioquía, Avenida 28 de febrero, José Laguillo, Venecia, Urquiza, Pérez Hervás, Plaza de Espartero, Hernando del Pulgar, Santa Justa y la calle Ben Sahl de Sevilla.

Lista de calles iluminadas en el Casco Antiguo Alfonso XII

Campana

Martín Villa

Laraña

Chicarreros

Argote de Molina

Placentines

Francos

Tetuán

Rioja

Velázquez

Feria

Hernando Colón

Méndez Núñez

Orfila

José Gestoso

Regina

Sagasta

San Eloy

Sierpes

Puente y Pellón

Chapineros

Lineros

Córdoba

Alcaicería

Cuna

Acetres

Plaza del Pan

Plaza de la Alfalfa

Plaza de la Pescadería

Plaza del Salvador

Arfe

Plaza de la Encarnación

Alameda de Hércules

Calatrava

Plaza Nueva

Fachada del Ayuntamiento

Plaza San Francisco

Avenida de la Constitución

Puerta de Jerez

San Fernando

Alemanes

Plaza Virgen de los Reyes

Plaza del Triunfo

Imagen

O´Donnell

Reyes Católicos

San Pablo

Rosario

Albareda

Jovellanos

Cerrajería

Entrecárceles

Villegas

Mateos Gago

Gamazo

Joaquín Guichot

Zaragoza

Jimios

Harinas

General Polavieja

Plaza de la Magdalena

Muñoz Olivé

Antonia Díaz

Canalejas

Álvarez Quintero

García de Vinuesa

Trajano

Puerta Osario

Escuelas Pías

Pérez Galdós

Avenida Cristo de la Expiración

Plaza de San Pedro

José Luis Luque

Carlos Cañal

Rivero

Plaza Fernando Herrera

Javier Lasso de la Vega

Lagar

Plaza José Luis Vila

Plaza del Cronista

Plaza del Pelícano

Plaza de la Mata

Baños

San Vicente

Cardenal Cisneros

Virgen de los Buenos Libros

Plaza Cristo de Burgos

Plaza Ponce de León

Plaza Jerónimo de Córdoba

Blanca de los Ríos

Pastor y Landero

Jardines del Cristina

Avenida de Roma

Puente de San Telmo

Plaza de San Marcos

Plaza de San Lorenzo

En Triana se alumbrarán las calles Pagés del Corro, San Jacinto, San Jorge, Plaza del Altozano, Santa Cecilia, Betis, Esperanza de Triana, Pureza, Plazuela de Santa Ana, López de Gomara, Castilla, Plaza San Martín de Porres, Maestro Arrieta, Puente de Isabel II y la calle Juan Díaz de Solís.

Lista de calles iluminadas en Cerro - Amate, Este - Alcosa - Torreblanca, Los Remedios y Macarena Candeleria

Puerto del Escudo

Ingeniero de la Cierva

Afán de Ribera

Ocho de Marzo

Avenida de los Gavilanes

Glorieta 1º de Mayo

Gaviota

Plaza de la Candelaria

Navío Argos

Plaza de las Moradas

Plaza Dr. Andreu Urra (acceso Parroquia Blanca Paloma)

Federico Mayo Gayarre

Fray Serafín de Ausejo

Plaza Generalife (esquina Magnetismo)

General Oyero

Avenida Juan XXIII

Sinceridad

Dúrcal

Ingeniero La Cierva

Plaza Poeta Miguel Hernández

Plaza Juan XXIII

Eva Cervantes

Juan Carvallo

Ciudad de Liria

Ciudad de Chiva

Torrelaguna

Emilio Lemos

Avenida de las Ciencias

Avenida Alcalde Luis Uruñuela

Rotonda Acceso Torreblanca

Torremegía

Avenida de la Aeronáutica

Nuestra Señora de los Desamparados

Plaza Padre Castro y Ulises

Rotonda Aeronáutica

Flor de Albahaca

Flor de Gitanilla

Fernanda Calado Rosales

Plaza del Albaicín

Manila

Plaza Acogida

Plaza del Edén

Avenida Emilio Lemos

Cueva de Menga/Miguel Unamuno

Avenida de la Innovación

Administrador Gutiérrez Anaya

Rotonda confluencia Turia-Avenida de las ONGs

Plaza Padre Castro-Ciudad de la Oliva

Séneca

Virgen de la Piedad

Torregrosa

Torrequevedo

Pino

Nogal

Plaza de las Acacias

Plaza de los Corrales

Estaca de Vares

Plaza Miguel Montoro

Plaza Corazón de María

Asunción

Virgen de la Victoria

Virgen de la Consolación

Virgen de Regla

Virgen de Loreto

Arcos

Virgen de Luján

Avenida República Argentina

Plaza de Cuba

Pedro Pérez Fernández

Puente de los Remedios

Avenida de Miraflores

Conde Halcón

Llerena

León XIII

Avenida de la Cruz Roja

Alhelí

Algámitas

Fray Isidoro de Sevilla

Santa María de Ordás

Previsión

Dionisio Alcalá Galiano

Ronda de Capuchinos

Muñoz León

Parlamento de Andalucía

Barriada las Golondrinas

Don Fadrique

Sánchez Pizjuán

Doctor Fedriani

Parque de los Perdigones

Las calles del distrito Norte en las que se instalarán luces navideñas son: Corral del Agua, Plaza del Diputado Ramón Rueda, Sembradores, Esparteros, Delineantes, junto con las calles Navarra, Avenida Pino Montano, Estrella Canopus, Glorieta Manuel Rivas Trujillo, Profesor Tierno Galván, Avenida Cortijo de las Casillas, Marruecos, Mejillón, Vereda de Poco Aceite, Río Piedras, Liebre, Ulpiano Blanco y el Parque Flores.

Lista de calles iluminadas en los distritos de Nervión, Sur, San Pablo - Santa Justa, Triana y Norte Marqués de Pickman

Recaredo

Menéndez Pelayo

Luis Montoto

Eduardo Dato

Gran Plaza

Avenida de la Cruz del Campo

Luis de Morales

San Francisco Javier

Enramadilla

Felipe II

Bami

Bogotá

Diego de la Barrera

Plaza Vicente Alexandre

Castillo de Alcalá de Guadaira

Castillo de Constantina

Nuestra Señora de la Oliva

Plaza Rafael Salgado

Avenida del Cid

Glorieta Párroco Gabriel Ramos Chávez

Almirante Topete

Jesús Cautivo

Puebla de las Mujeres

Avenida de la Paz

Avenida El Greco

María Auxiliadora

Sinaí

Paco Gandía

Avenida de la Soleá

Arroyo

Glorieta confluencia Arroyo y José Laguillo

Tharsis

Francisco de Ariño

Pedro Romero

Villas de Cuba

Antioquía

Avenida 28 de febrero

José Laguillo

Venecia

Urquiza

Pérez Hervás

Plaza de Espartero

Hernando del Pulgar

Santa Justa y la calle Ben Sahl de Sevilla

Pagés del Corro

San Jacinto

San Jorge

Plaza del Altozano

Santa Cecilia

Betis

Esperanza de Triana

Pureza

Plazuela de Santa Ana

López de Gomara

Castilla

Plaza San Martín de Porres

Maestro Arrieta

Puente de Isabel II

Juan Díaz de Solís

Corral del Agua

Plaza del Diputado Ramón Rueda

Sembradores

Esparteros

Delineantes

Navarra

Avenida Pino Montano

Estrella Canopus

Glorieta Manuel Rivas Trujillo

Profesor Tierno Galván

Avenida Cortijo de las Casillas

Marruecos

Mejillón

Vereda de Poco Aceite

Río Piedras

Liebre

Ulpiano Blanco

Parque Flores

El kilómetro cero de las luces será la avenida de la Constitución donde habrá enormes árboles de 7,5 metros de altura que irán repartidos desde la Plaza Nueva hasta la Puerta de Jerez. Habrá un total de 32 unidades de estas plantas efímeras de luz cálida a lo largo de toda la vía. Se trata de la primera vez en la historia que la iluminación navideña de la ciudad parte desde el suelo, acabando en unas ramificaciones que van de un lado a otro de la calle con grandes bolas de Navidad en el centro.