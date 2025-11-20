Suscríbete a
El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

¿Cuál es el barrio más navideño de Sevilla? Este es el que tiene más luces y árboles de Navidad

Hay más de 300 vías que van a estar decoradas desde finales de noviembre hasta la noche del 5 de enero

Árboles de 7,5 metros de altura iluminarán la avenida de la Constitución de Sevilla esta Navidad

Las luces de Navidad que se encenderán en la avenida de la Constitución ayuntamiento de sevilla
Manuel Luna

El Centro de Sevilla será nuevamente el distrito que se ilumine más esta Navidad aunque también el Este - Alcosa - Torreblanca tendrá numerosas calles donde se podrá ver la decoración navideña. Habrá un total de 304 vías con luces en los once distritos de la ciudad ... . En el Casco Antiguo, destaca como siempre la avenida de la Constitución, la plaza Nueva, Sierpes, la Puerta de Jerez o el Salvador.

