Bajo tierra

Hay que agradecer que la Junta haya superado la tentación de haber trazado una opción barata de tranvía en superficie por la avenida de la Palmera para el tramo sur de la línea 3. Queremos un metro soterrado. Sacarlo para salvar el río o la ... SE-30 agilizará las obras. No hay que ser inmovilistas. Nadie lo echa en falta cuando baja desde San Juan de Aznalfarache. Creo que en Bellavista, Palmas Altas o Cuarto debe volverse a la madriguera, pero confío en los técnicos. Lo dijo la consejera Rosa Aguilar en 2009: «Son decisiones técnicas al cien por cien porque son cuestiones muy complejas». Que ahora el PSOE, que no soterró el metro en la Plaza Nueva y eliminó los túneles de la SE-40, lo reclame bajo Bellavista tiene tanto de demagogia como de electoralismo.

