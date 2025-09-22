El Ayuntamiento de Sevilla sustituirá más de un centenar de árboles de Torneo para resolver su «estado decrépito»

A primera hora de este lunes han comenzado los trabajos de reforma y reurbanización de la mediana de la calle Torneo, en la que el gobierno de José Luis Sanz desarrollará un proyecto 'verde' que incluye la instalación de un tapiz vegetal y la plantación de 141 ejemplares de nuevos árboles como las palmeras Reina, los árboles de Júpiter y las Sicas. Además de renovar la estética «degradada» de la que es una de las principales arterias del tráfico en la ciudad, el proyecto permitirá dar una solución al «estado decrépito» en el que se encontraba la actual arboleda de este espacio.

Por ello, los operarios de Parques y Jardines han comenzado esta mañana con el apeo de 141 árboles de la mediana de la calle Torneo. Según han asegurado fuentes municipales a este periódico, se trata de una serie de ejemplares que estaban en «muy malas condiciones» y que, por lo tanto, «ya no aportaban beneficios ecosistémicos» a la ciudad. La intención inicial del gobierno de José Luis Sanz pasaba por mantenerlos tras la reforma, aunque los informes elaborados por los técnicos recomiendan su retirada, no sólo por el déficit de conservación que llevan «años» sufriendo, sino porque ya hubo errores de importancia cuando se plantaron allá por los 90.

Aseguraran desde Parques y Jardines que «poco se ha podido hacer» para conservar estas especies. Según sus informes, los anteriores gobiernos municipales no ejercieron las labores de conservación correspondientes de los mismos y, a estas alturas, era «prácticamente imposible» poder salvarlos. Así, insisten en que «este arbolado, lamentablemente, no puede seguir cumpliendo su función». Entre otras cosas, porque «se plantó en los años 90, en una mediana muy estrecha y sin tener en cuenta que eran especies de copas bajas, incompatibles con el tráfico rodado». Además, muchos de ellos fueron «mal implantados, con raíces débiles, conservando todavía, en varios casos, un poco más que el cepellón de vivero como única base de anclaje». Todo ello, aseguran, «ha impedido su correcto desarrollo».

CONSERVACIÓN Imágenes del mal estado en el que se encontraban los árboles de la calle Torneo ABC

No obstante, los problemas que ha generado este arbolado no sólo quedan ahí. A este más de un centenar de ejemplares también le han afectado «las severas y recurrentes podas» que se han ejecutado «por la falta de espacio», ya que «no se tuvo en cuenta en su momento las condiciones del tráfico». A todo ello hay que sumar también que «estos ejemplares han recibido golpes de tráfico que han dañado troncos y ramas, que presentan copas desestructuradas, heridas en la corteza, cavidades que facilitan la entrada de plagas y una pérdida progresiva de vigor». Y por si fuera poco, «incluso algunos han crecido torcidos o doblados, prueba de su mala adaptación». Por ello, con su renovación «se contará con un arbolado sano, más fuerte y adecuado y con más ejemplares que los actuales».

En total, en la calle Torneo se han comenzado a retirar 141 árboles en muy malas condiciones, mientras que 15 de los actuales se van a trasplantar a la zona de Hispano Aviación. A cambio, la mediana de esta avenida contará con 154 nuevas especies que en menos de cuatro meses ya serán visibles, transformando al completo la estética de este espacio. En la segunda fase de este proyecto, que afectará a la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, se pondrá en marcha el mismo sistema. En concreto, los técnicos van a proceder a retirar 108 ejemplares que están «en mal estado». Por otro lado, 19 de ellos serán trasplantados, mientras que se van a plantar 150 ejemplares nuevos entre árboles y especies arbustivas.