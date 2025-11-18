El Ayuntamiento de Sevilla saldará el próximo Pleno 5 millones de la deuda por horas extra con la Policía Local y Bomberos

El Ayuntamiento de Sevilla, en el próximo Pleno a celebrar este jueves, saldará cinco millones de euros de la deuda contraída con la Policía Local y los Bomberos de la realización de las horas extra por miembros de ambos cuerpos ... en distintos operativos especiales de seguridad y movilidad durante el año pasado y del ejercicio en curso.

Como informó este periódico la semana pasada, el alcalde se comprometió con los sindicatos en abordar el impago de las productividades tanto a la Policía Local y como al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla. Excepto las horas extra que se hicieron durante la cumbre de la ONU del pasado verano en Fibes y la final de la UEFA Europa League de 2022 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque este expediente está siendo analizado para certificar los agentes que sí prestaron servicio en torno a este evento.

En concreto, el expediente que el Área de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos llevará al Pleno este jueves aborda el abono de productividades, gratificaciones por servicios extraordinarios y otros conceptos incluidos en los calendarios de la Policía Local y de Bomberos. Así se propone levantar el reparo suspensivo formulado por la Intervención del Ayuntamiento dada la insuficiencia de crédito relativa varios expedientes de 2024 y 2025.

Así, por ejemplo, el Ayuntamiento pagará los 79.404,48 euros de las gratificaciones del servicio extraordinario de la Policía Local del 1 de noviembre de 2024; los 76.747,96 euros por el mismo concepto del 1 de mayo (festivo de Feria de Abril de 2024) o los 80.970,27 euros correspondientes del 12 de octubre. Las gratificaciones por la Semana Santa de 2024 ascienden an 316.504,80 euros, a lo que hay que sumar 1.244,64 euros por horas extras correspondientes a los laborales.

Otra de las partidas más importantes son las gratificaciones para los funcionarios de la Policía Local por el pasado 13 de octubre, que superan los 61.000 euros; los 70.000 del Corpus Christi de este año o los 74.940 euros por las gratificaciones del servicio extraordinario del 15 de agosto, día de la Virgen de los Reyes. Uno de los conceptos por el que más dinero se le adeudaba a la Policía Local era la Feria de 2025, con un total de 1.185.541 euros.

También se saldarán las productividades de mayo, que ascienden a 129.652,58 euros; las de junio, 215.865 euros; julio, 157.799 euros; agosto, 251.348 euros. De septiembre se adeudaba 262.844 euros y de octubre, 298.492 euros, la mayor cantidad desde mayo. Precisamente, en octubre fue se celebró la multitudinaria Misión de la Esperanza de Triana, con siete salidas de la Virgen, en paso o andas, a la calle. Por su parte, en Pleno se aprobará levantar el reparo de cuatro expedientes relativos a los Bomberos, que hacen casi 1.200.000 euros, relativos, en otros conceptos, a las productividades de mayo o 'mayo feria' (641.773 euros).

Y mientras tanto... el plan de Navidad

Este compromiso del alcalde se va a cumplir a la par que sigue la negociación entre el gobierno municipal y los representantes de los trabajadores para conformar el plan especial de Navidad, de momento sin acuerdo a la vista del resultado de la última reunión celebrada el pasado viernes.

Allí, los representantes de la Policía Local presentaron una contrapropuesta en la que reclamaban mantener las mismas condiciones retributivas del año pasado, cuando el gobierno municipal, presionado por la inminente celebración de la Magna, accedió a pagar un plan valorado en más de ocho millones de euros. Plantean, igualmente, que el dispositivo especial se active el 27 de noviembre y se extienda hasta el 7 de enero (en lugar de hasta el primer fin de semana de las rebajas como otros años), cubriendo todo el periodo de fiestas y grandes eventos: el encendido del alumbrado navideño (29 de noviembre), el derbi del día 30, partidos como el Betis-Barcelona, el puente de la Inmaculada y el tramo fuerte de Nochebuena, Nochevieja y la Cabalgata de Reyes.

Según el cuadro económico que los propios agentes adjuntan, un policía de vía pública percibiría 479 euros por cada jornada festiva o de fin de semana y entre 205 y 227 euros por los días laborables, con un plus adicional de 87,13 euros por los servicios nocturnos. Además, las madrugadas del 25 de diciembre y el 1 de enero se pagan como doble festivo.

El resultado es que un agente que cubra todos los días previstos en el plan —unas 25 jornadas en total— podría alcanzar una retribución bruta de entre 9.000 y 9.500 euros sólo por el Plan de Navidad, al margen de su nómina habitual. El año pasado se alcanzaron cifras de entre 7.500 y 8.000 euros por agent.

Por contra, el Ayuntamiento ha ofrecido tres millones menos de los ocho que se aprobaron el año pasado para los 1.200 agentes operativos que participan en estos servicios. Y mientras tanto, la Intervención municipal, como se refleja en el expediente que se llevará al Pleno de este jueves, ha venido poniendo reparos a estos acuerdos, al considerar que las productividades pactadas en bloque con los sindicatos vulneran los principios de legalidad presupuestaria y control del gasto.