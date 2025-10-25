El Ayuntamiento de Sevilla saca a licitación el desarrollo de la tercera edición del mapping 'Navigalia'

El Ayuntamiento de Sevilla ha sacado a licitación la contratación de servicio de realización del espectáculo de luz, sonido y puesta en escena en el río, Navigalia. Este mapping celebra en 2025 su tercera edición en el entorno del Muelle de la Sal y ... está enmarcado en el programa de actividades navideñas 2025-2026 del ICAS. El presupuesto de la licitación alcanza los 900.000 euros.

'Navigalia', que sólo en su primera edición superó los 250.000 espectadores, se desarrollará este año del 18 de diciembre hasta el 4 de enero con seis sesiones diarias. Así, habrá pases los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y el 2, 3 y 4 de enero.

El plazo de presentación de ofertas para la realización de este espectáculo acaba el 10 de noviembre de este año a las 14 horas y cuatro días más tarde se procederá a la apertura de las propuestas.

El pliego de condiciones técnicas que acompaña al anuncio de esta licitación refiere que la empresa adjudicataria deberá realizar el desarrollo artístico y visual, diseño, ejecución técnica y audiovisual, montaje y desmontaje, así como los trabajos necesarios para la producción de los espectáculos. Cada proyección de 'Navigalia' tendrá una duración estimada de 18 minutos como mínimo, implicando el desarrollo de un espectáculo artístico compuesto por proyecciones y espectáculos de luz, sonido y performance, en el paramento de la calle Betis, sobre pantallas de agua el tramo del río Guadalquivir junto al muelle de la Sal, y sobre el puente Isabel II versando todos sobre la temática de celebración y conmemoración de las fiestas navideñas en el entorno y el propio marco de la ciudad de Sevilla, relacionado con efemérides o aniversarios de acontecimientos o personajes históricos sevillanos.

Durante el desarrollo de las anteriores temporadas de la programación artística y cultural del ICAS se llevaron a cabo los espectáculos 'Navigalia, la Magia está en el río', y 'Navigalia, el rescate de la Navidad'. El primer año fue gratuito y en 2024 se cobró una entrada simbólica de 1 euro.

Desarrollo conceptual y visual

El guión narrativo será propuesto por la empresa y se valorarán la originalidad, creatividad y afinidad con el fin del mismo, que es la celebración de la Navidad en la ciudad de Sevilla. Asimismo, Navigalia tiene que estar pensado para públicos de todas las edades y desarrollar un contenido entendible y que recoja valores universales.

Se valorará, indica el pliego de condiciones, la referencia a elementos y/o espacios histórico artísticos, antiguos o contemporáneos, de la ciudad (arquitectura, escultura y pintura, así como artes menores como la cerámica, orfebrería, platería, bordados, etc).

Igualmente, se tendrá en cuenta que la banda sonora o fragmentos musicales que pudieran utilizarse en la realización del espectáculo guarde relación con la escena musical sevillana antigua y/o contemporánea.

Como en las anteriores ediciones, el espectáculo debe hacer referencia a aniversarios o efemérides de personajes y/o acontecimientos históricos que estén relacionados con la ciudad.