El Ayuntamiento de Sevilla saca a licitación el desarrollo de la tercera edición del mapping 'Navigalia'

El espectáculo visual en el río se celebrará del 18 de diciembre al 4 de enero

El 'mapping' navideño en el río Guadalquivir comenzará el 18 de diciembre

Fernando III se paseó el año pasado por Navigalia
Fernando III se paseó el año pasado por Navigalia Juan Flores

R. V.

El Ayuntamiento de Sevilla ha sacado a licitación la contratación de servicio de realización del espectáculo de luz, sonido y puesta en escena en el río, Navigalia. Este mapping celebra en 2025 su tercera edición en el entorno del Muelle de la Sal y ... está enmarcado en el programa de actividades navideñas 2025-2026 del ICAS. El presupuesto de la licitación alcanza los 900.000 euros.

