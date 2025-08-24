El Ayuntamiento de Sevilla reurbaniza la 'calle Sierpes' de la barriada de Palmete

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de le Gerencia Municipal de Urbanismo, ha finalizado la reurbanización y el asfaltado de la calle Honestidad de la barriada de Palmete, en el Distrito Cerro-Amate.

Según ha detallado el Consistorio hispalense en una nota, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha supervisado junto a los vecinos el resultado de los trabajos que se han realizado en esta calle perimetral del barrio y que, entre otras cosas, mejora la accesibilidad al CEIP San José de Palmete.

El Ayuntamiento ha ejecutado durante los meses de verano este proyecto que ha contado con una inversión de 85.000 euros para «dotar de acerados accesibles y asfalto de primera calidad en una vía que estaba totalmente degradada desde hace décadas», ha destacado Sanz, quien ha señalado que «con estas actuaciones se responde a demandas históricas de los vecinos del barrio».

«Este proyecto no solo mejora la calidad de vida de todos sus vecinos, sino que también refuerza el compromiso de este equipo gobierno con la inclusión y la accesibilidad universal en todos los barrios de Sevilla», ha destacado Sanz.

Nuevas obras de Emasesa

Esta obra se suma a otra acción que está desarrollando el Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa y en coordinación con la Gerencia de Urbanismo, que ya encara última fase de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en la barriada de Palmete con la licitación de la quinta y última fase de estas obras donde se va a invertir 1.906 166,82 de euros.

En relación a esta actuación, el alcalde ha señalado que «con esta actuación quedará completada la reurbanización de la barriada de San José de Palmete que, después de 50 años, contará con instalaciones totalmente renovadas y que ha supuesto la instalación de más de doce kilómetros de tuberías nuevas». Además, Sanz ha destacado que «la mejora de las infraestructuras básicas era una antigua reivindicación ciudadana, ya que no se renovaban desde la construcción del barrio».

Sobre estos últimos trabajos, el primer edil ha indicado que «se desarrollarán en las calles Humildad, Confianza, Ahínco y Afán, así como el tramo norte de las calles Juventud, Sinceridad y Afecto comprendido entre las anteriores». Con la ejecución de esta última fase, Emasesa finalizará la renovación completa de todas las redes de abastecimiento y saneamiento, ya que fueron instaladas en 1975 y se encontraban al final de su vida útil.

Más de 2.000 metros de tuberías

Con esta actuación se van a instalar un total de 1.073 metros de tubería de fundición dúctil para el abastecimiento de agua potable, con diámetros 200 milímetros (260 metros), 150 milímetros (140 metros) y 100 milímetros (673 metros), incluyendo un total de 16 válvulas, dos hidrantes, una ventosa trifuncional, un desagüe y cuatro tomas de agua potable, así como 143 acometidas domiciliarias. En cuanto a la red de saneamiento, se van a instalar un total de 966,39 metros de tubería de Gres en diámetros 300 milímetros (828,68 metros) y 400 milímetros (137,71 metros), incluyendo 36 pozos de registro y 73 imbornales, así como un total de 93 acometidas domiciliarias.

Dada la afección a los pavimentos existentes que supone la instalación de las nuevas conducciones, se realizará una reposición completa de estos, con un nuevo esquema diseñado por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, que ha colaborado en la definición de pavimentos en la fase previa de redacción del proyecto de construcción.

En este sentido, y dadas las características de las calles, se propone una modificación de las alineaciones actuales, de manera que, manteniendo la sección de calzada, se dote a la acera con el máximo ancho posible para contar con itinerarios peatonales accesibles. Puesto que en las calles Ahínco, Confianza y Humildad no es posible contar con este tipo de itinerarios peatonales, se proyecta una plataforma única con preferencia peatonal, dotándola de la señalización adecuada.

Los trabajos incluyen la demolición de las solerías y calzadas existentes y la instalación de 865 metros de nuevos bordillos de hormigón, 3.500 metros cuadrados de acerado de baldosa hidráulica de taco hexagonal, 43 pasos deprimidos para personas con movilidad reducida, 57 vados de acceso a garajes y 3.500 metros cuadrados de calzada, nuevas marcas viales y señalización vertical y horizontal.

Estas acciones se suman a las ya desplegadas en la zona desde 2018 en las tres anteriores fases, cuyo presupuesto total que supera los nueve millones de euros y suponen la instalación de más de doce kilómetros de tuberías.

Las obras de mejora de las redes de Emasesa para el abastecimiento, saneamiento y evacuación de aguas pluviales en San José de Palmete se engloban en el plan integral del Ayuntamiento de Sevilla en esta Zona de Transformación Social y comenzaron en 2018.

Para la renovación completa de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de toda la barriada se planteó la ejecución en cinco fases, habiéndose completado ya las cuatro primeras con un presupuesto total de 7,25 millones de euros, desde la calle Comprensión hasta la calle Fe, ambas incluidas.