Suscríbete a
ABC Premium

La cubierta de Fibes está en una situación «crítica» 13 años después de la ampliación que proyectó Vázquez Consuegra

Tres informes periciales señalan la existencia de graves daños que afectan a la celebración de los eventos y cuyo arreglo está tasado en 4,5 millones

Las nuevas instalaciones del Palacio de Congresos sumaron años de retraso, generaron un sobrecoste de 40 millones y dejaron a Emvisesa en bancarrota

La opinión de Adriano: Arte y cartera

Los eventos organizados por el gobierno del PSOE en Fibes dejaron casi cinco millones en pérdidas

Las obras de ampliación del Palacio de Exposiciones y Congresos finalizaron en el año 2012
Las obras de ampliación del Palacio de Exposiciones y Congresos finalizaron en el año 2012 J.M. SERRANO
Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Más de una década después de que el Ayuntamiento de Sevilla recepcionara la obra de ampliación del Palacio de Exposiciones y Congresos, la situación del edificio Fibes 2 es «muy crítica». Así lo avala un informe redactado por Contursa (la sociedad municipal que gestiona ... actualmente el espacio) y que fue elaborado el pasado mes de junio, sólo unos días antes de que la capital hispalense fuera la anfitriona de la Cumbre de la ONU. En la misma se pone el foco en el estado deficiente que presenta la cubierta de las instalaciones que albergan un auditorio con más de 3.500 butacas y salas polivalentes y que, a juicio de los técnicos, han provocado «problemas de habitabilidad» que se han ido «incrementando» con el paso de los años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app