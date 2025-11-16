El Ayuntamiento de Sevilla renueva parte del asfaltado de la Carretera Carmona y anuncia obras en el Parque Atlántico

El zafarrancho de obras continúa y al tiempo que unos trabajos terminan, empiezan otros. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha reasfaltado una de las vías principales de salida de la ciudad, la Carretera de Carmona. ... Así, se ha renovado el asfalto desde la avenida Manuel del Valle hasta el cruce de las calles Gramil y Hespérides, vía que también será reasfaltada en próximas fechas.

El alcalde ha supervisado el resultado final de estos trabajos, que han incluido la vía de servicio y se han realizado en menos de tres días en este tramo de más de 600 metros de una arteria fundamental de la ciudad que une los distritos Norte, San Pablo-Santa Justa y Macarena y que une barrios con numerosos habitantes como el Parque Atlántico, La Corza.

En este sentido, Sanz señala que «la Carretera de Carmona se une a las cientos de obras similares que hemos realizado en la ciudad desde nuestra llegada en 2023 y, como en este caso, pone a punto una de las avenidas con más tráfico de toda la ciudad y que estaba en un estado de abandono desde hace décadas».

Con una inversión de más de 140.000 euros en la Carretera de Carmona, estos trabajos se sumarán próximamente a la repavimentación de las calle Asociación Vecinal Parque Atlántico San Matías, Las Dalias; vía central de este barrio del Distrito Norte «totalmente degradada, llena de baches y que pronto recuperará un asfalto de primera calidad en beneficio de todos sus vecinos y que se unirá también a calles claves de esta zona ya arregladas como la Avenida de las Asociaciones de Vecinos y la calle Arquitecto José Gómez Millán», ha apuntado Sanz.

Otros reasfaltados

Recientemente, en el Distrito Macarena, el Gobierno Municipal ha renovado la avenida de Pino Montano, otra vía de casi 700 metros de longitud que ya cuenta con pavimento de primera calidad con una inversión similar de más de 140.000 euros que han sacado del abandono este espacio tras décadas sin intervenciones.

En el apartado del asfaltado, son numerosas las calles y avenidas de Sevilla que ya cuentan con un pavimento de primera calidad que reduce también los ruidos del tráfico rodado. Por ello, el alcalde Sanz ha destacado que «seguimos haciendo más seguras las calles de la ciudad actuando en todos los distritos, donde hacía décadas que no se reasfaltaban calles y avenidas de este entorno y otros de la ciudad como San Juan de la Salle, Alcalde Manuel del Valle, La Barzola, el Grupo San Diego, Cortijo de las Casillas, Estrella Polar, Corral del Agua y Estrella Canopus, entre otras vías».

Nuevos asfaltados desde el 17 de noviembre

El Gobierno de José Luis Sanz continúa su hoja de ruta de reasfaltados en todos los distritos de la ciudad. El Consistorio, a través de la Gerencia de Urbanismo, va a llevar a cabo desde este lunes nuevos trabajos de renovación del pavimento en las calles Doctor Felipe Martínez, Pilar, Céfiro y Alcuza, del distrito Nervión; y la calle Ulises, del Este. Estos trabajos, que cuentan con una inversión que roza los 185.000 euros, se acometerán entre el próximo lunes 17 y el viernes 21 de noviembre y, como viene haciendo el ayuntamiento en la mayoría de obras de reasfaltado, se harán en horario nocturno para minimizar las molestias a vecinos y comerciantes.

Con una inversión de 90.000 euros, la calle Ulises, ubicada en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca-, verá renovado al completo su pavimento gracias a los trabajos que se llevarán a cabo desde el 17 y hasta el 20 de noviembre, en horario, de 20:00 a 06:00 horas. Durante estos días el plan de tráfico propuesto establece las medidas siguientes:

La intersección con calles Horizontes y Telémaco no se cortará quedando habilitada al tráfico, mientras que las calles Argos (desde la calle Laertes) y Viajeros (desde la calle Proverbios) quedarán en «fondo de saco», con acceso únicamente a residentes. Por ello se establecen los siguientes itinerarios alternativos:

- Viajeros - Proverbios - Horizontes - Telémaco

- Argos - Laertes - Telémaco

- Doctor Miguel Ríos Sarmiento - Demófilo - Avda. de las Ciencias

Desde el próximo lunes 17 de noviembre y hasta el día 21, se realizarán los trabajos en las calles Alcuza y Céfiro que cuentan con una inversión de 52.744 euros. Con motivo de estas obras, se cortarán ambas calles al tráfico entre las 20:00 y las 06:00 horas. Durante estos días, la calle Mallén queda en «fondo de saco» desde la calle Sacrificio hasta la calle Céfiro, con acceso únicamente a residentes; y los itinerarios alternativos desde calle Pablo Picasso hacia Luis Montoto se plantea por las calles:

- Concejal Francisco Ballesteros - Sacrificio - Pilar

- Pascual González - Sacrificio - Pilar

- Sacrificio - Pilar

La actuación de mejora del viario en las calle Dr. Felipe Martínez, en Nervión, será desde el 18 al 21 de noviembre. De 20:00 a 06:00 horas esta calle estará totalmente cortada al tráfico para la ejecución de los trabajos para los que se han invertido 20.237 euros.

Por ello, durante estos días, las calles San Ignacio (desde la calle Fernando Tirado hasta la calle Doctor Felipe Martínez) y Juan de Zoyas (desde la calle Maese Farfán hasta la calle Doctor Felipe Martínez) quedan en «fondo de saco», con acceso únicamente a residentes; y se establecen los siguientes itinerarios alternativos:

- Fernando Tirado - Luis Montoto

- Santo Domingo de la Calzada - Juan de Zoyas - Maese Farfán

El reasfaltado en la calle Pilar, en el tramo comprendido entre Luis Montoto y concejal Francisco Ballesteros, cuenta con una inversión de 21.357 euros y se realizará entre el 18 y 21 de noviembre, donde está previsto el corte total de la vía en horario nocturno de 20:00 a 06:00 horas.

La intersección con calles Sacrificio y Mallén no se cortará quedando habilitada al tráfico. La calle Concejal Francisco Ballesteros queda en «fondo de saco» desde la calle Alcuza con acceso únicamente a residentes y, como itinerarios alternativos se establecen los siguientes:

- Mallén - Céfiro - Kansas City

- Alcuza - Céfiro - Kansas City