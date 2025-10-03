El Ayuntamiento de Sevilla rehabilitará 270 viviendas del barrio de la Barzola

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes la redacción del proyecto para la rehabilitación de un total de 270 viviendas en la barriada Virgen de los Reyes, conocida popularmente como la Barzola. Se trata de un conjunto de pisos de titularidad municipal en los que los técnicos del gobierno de José Luis Sanz han detectado «deficiencias en su conservación», según ha anunciado el portavoz del ejecutivo local, el popular Juan Bueno. En esta primera fase se invertirán algo más de 150.000 euros en la elaboración de los documentos técnicos.

Con esta intervención, el Consistorio hispalense pretende poner fin a «la situación de dejadez» que vienen soportando los residentes en este conjunto de viviendas desde hace tiempo. De hecho, Bueno ha denunciado que las obras, que son necesarias, «no se han abordado en los últimos años». Ahora, y dentro del proyecto de rehabilitación del parque de viviendas de titularidad municipal, se van a ejecutar estas obras. Una vez que los trabajos estén concluidos, los pisos serán transferidos a Emvisesa, que se encargará a partir de entonces de su gestión integral. Esto permitirá, entre otros, «mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias que residen en el conjunto», advirtió el portavoz.

Por otro lado, la Junta de Gobierno también ha dado luz verde este viernes a la enajenación de nueve inmuebles de titularidad municipal situados en la calle Abogada Aurora León, la Plaza Virgen del Pilar y la calle José María Osborne. Unos bienes que, según Bueno, «llevaban tiempo desocupados y no cumplen ninguna función específica para el Ayuntamiento». Además, «tampoco son susceptibles de explotación o aprovechamiento rentable». Por ello, la venta de los mismos permitirá «ponerlos a disposición de la ciudadanía para su uso y explotación, al tiempo que se reducen los costes derivados de su mantenimiento».

Finalmente, y en materia de Parques y Jardines, se ha aprobado la licitación de un nuevo servicio específico para la conservación y reparación de los pavimentos de los parques históricos. El objetivo es conservar y mejorar la red de caminos y accesos a espacios como el Parque de María Luisa, los Jardines de Murillo y de las Delicias, el Paseo Catalina de Ribera, los Jardines de Cristina y de la Caridad y los Parques Amate y de Los Príncipes. El contrato, con una inversión de 1.200.000 euros, permitirá actuar sobre más de 30 tipos diferentes de pavimentos.