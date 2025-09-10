Suscríbete a
El Ayuntamiento de Sevilla reasfaltará los bajos del puente del Alamillo para la afición del Betis

Urbanismo adecentará el espacio para la previa de los partidos y el aparcamiento de motos, y así evitar el lodazal que se produce en los días de lluvia y las incomodidades de la tierra

La explanada del Benito Villamarín y los bajos del Alamillo estarán asfaltados para la previa del Betis
La explanada del Benito Villamarín y los bajos del Alamillo estarán asfaltados para la previa del Betis
Javier Macías

Javier Macías

Los bajos del viaducto del puente del Alamillo, desde la zona del rocódromo hasta el parque, estarán asfaltados. El Ayuntamiento de Sevilla va a acometer estas labores en las próximas semanas, que mejorarán notablemente el aparcamiento de motos que se ha habilitado ... allí, y el espacio donde los béticos hacen la previa antes de los partidos en el estadio de la Cartuja.

