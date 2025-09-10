El Ayuntamiento de Sevilla reasfaltará los bajos del puente del Alamillo para la afición del Betis

Los bajos del viaducto del puente del Alamillo, desde la zona del rocódromo hasta el parque, estarán asfaltados. El Ayuntamiento de Sevilla va a acometer estas labores en las próximas semanas, que mejorarán notablemente el aparcamiento de motos que se ha habilitado ... allí, y el espacio donde los béticos hacen la previa antes de los partidos en el estadio de la Cartuja.

Los dos primeros partidos de Liga han puesto de manifiesto esta necesidad ya que, lo que ahora es un arenal incómodo, en los días de lluvia se puede convertir en un lodazal impracticable, como ya ha ocurrido en otros grandes eventos celebrados en el estadio.

La Gerencia de Urbanismo ha invertido casi un millón de euros en adecentar con mejor iluminación, reasfaltados y nuevos viales los accesos al estadio ante la llegada del Betis. Si bien, el entorno del coliseo de la Cartuja tiene aspectos muy mejorables, como es el caso de estos bajos del viaducto. Y también la explanada situada entre estos y el Gol Sur, donde se han instalado los puestos de venta ambulante, los food trucks, lacarpa para la fan zone y la tienda del club.