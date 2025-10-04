Suscríbete a
El gobierno de José Luis Sanz reactiva las obras del elevador escénico del Teatro Lope de Vega

El recurso presentado por Atlántico 18 da la razón al gobierno de José Luis Sanz, que podrá firmar el contrato con la empresa que quedó en segundo lugar en la licitación de estos trabajos

Concentración el pasado mes de marzo por el cierre del Teatro Lope de Vega de Sevilla
Concentración el pasado mes de marzo por el cierre del Teatro Lope de Vega de Sevilla JUAN FLORES
Mario Daza

Vía libre para que el Ayuntamiento de Sevilla reinicie la obra del nuevo elevador escénico del Teatro Lope de Vega, una de las inversiones más importantes de las que se están llevando a cabo dentro del proyecto de rehabilitación del espacio. Hace unas semanas, ... el gobierno de José Luis Sanz adjudicó este contrato a Atlántico 18, aunque la empresa no fue capaz de demostrar la solvencia técnica que había acreditado en el momento en el que se le adjudicó. El Consistorio optó entonces por excluirla de la licitación, con el objetivo de conceder la actuación a la que había quedado en segundo lugar. Sin embargo, los responsables de la entidad presentaron un recurso contra la decisión municipal que acabó por paralizar el proceso.

