El gobierno de José Luis Sanz reactiva las obras del elevador escénico del Teatro Lope de Vega

Vía libre para que el Ayuntamiento de Sevilla reinicie la obra del nuevo elevador escénico del Teatro Lope de Vega, una de las inversiones más importantes de las que se están llevando a cabo dentro del proyecto de rehabilitación del espacio. Hace unas semanas, ... el gobierno de José Luis Sanz adjudicó este contrato a Atlántico 18, aunque la empresa no fue capaz de demostrar la solvencia técnica que había acreditado en el momento en el que se le adjudicó. El Consistorio optó entonces por excluirla de la licitación, con el objetivo de conceder la actuación a la que había quedado en segundo lugar. Sin embargo, los responsables de la entidad presentaron un recurso contra la decisión municipal que acabó por paralizar el proceso.

Con todo, el pasado 19 de septiembre el Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Sevilla emitió una resolución por la que desestimaba el recurso presentado por la empresa Atlántico 18, dando por tanto la razón al gobierno de José Luis Sanz en la decisión de excluirla de la licitación. En el documento elaborado por el tribunal al que accedido este periódico se reconoce que «el órgano de contratación ha interpretado correctamente la situación, pues, habiéndose producido ya la adjudicación, y antes de la formalización, no prevé la ley trámite alguno» que permita que se lleven a cabo las modificaciones que quería la empresa, «máxime en algo que es tan esencial como son las condiciones de solvencia». Por ello, «estaba justificado adjudicar el contrato al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas».

Paralelamente, la Delegación de Educación, Juventud y Edificios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, encargada de la licitación de estos trabajos, solicitó el 25 de septiembre un informe al Consejo de la Competencia de Andalucía sobre las actuaciones que fueron denunciadas por la empresa Atlántico 18. El objetivo de esta petición era contar con el respaldo técnico necesario para proceder a adjudicar la actuación a la entidad que quedó en el segundo puesto a la hora de valorar las ofertas. El mismo fue remitido al Consistorio hispalense el pasado 30 de septiembre, indicándose que al no tratarse de un contrato SARA, es decir Sometido A Regulación Armonizada, «no puede pronunciarse sobre la existencia de indicios fundados de colusión en los términos establecidos en el art. 150.1 de la Ley de Contratos del Sector Público». Además, de su contenido se desprende que el gobierno municipal ha realizado las actuaciones exigidas por la legislación.

Ante estas circunstancias, el ejecutivo de José Luis Sanz acordó esta misma semana levantar la suspensión del procedimiento del contrato y continuar con la tramitación del mismo en orden a su adjudicación, es decir, pasando a la segunda empresa en la baremación. A ella se le adjudicarán ahora unos trabajos que cuentan con un presupuesto e 139.230 euros (sin IVA) y que va a permitir la puesta en marcha del montacargas del Teatro Lope de Vega. Fuentes municipales confirman que este contratiempo no supondrá una modificación de los plazos fijados para la reapertura del espacio y que el objetivo sigue siendo que se vuelva a poner en marcha en el otoño de 2026 como una de las sedes principales de la Bienal de Flamenco.

Más de 2,7 millones invertidos

Desde que se cerró el Teatro Lope de Vega en el verano de 2023 por el mal estado de conservación que presentaba el edificio, el gobierno de José Luis Sanz ha trabajado en su reapertura con un proyecto de rehabilitación del histórico espacio. El último avance se ha producido esta misma semana con la aprobación en la Comisión Provincial de Patrimonio del proyecto de renovación de la carpintería. Estos trabajos cuentan con un presupuesto de licitación de 598.738,42 euros, permitiendo renovar la carpintería exterior que se encontraba «en un estado muy deteriorado». De hecho, algunas de las piezas fueron sustituidas en una intervención a finales de la década de los 80, aunque otras mantienen los originales de 1929. Todas serán ahora renovadas gracias a este contrato.

Según el Ayuntamiento, esta actuación se suma a otras ya en marcha o en proceso de licitación. En total, el gobierno de José Luis Sanz ha llevado a cabo ya más de una decena de intervenciones en el Lope de Vega, por un valor de 625.808,91 euros. Entre ellas destacan la limpieza de la cúpula interior, la sustitución de la iluminación de sala y la reforma de la lámpara central, la asistencia técnica para la reforma del telón cortafuegos, la sustitución de las sillas o la eliminación de la moqueta. Al margen, hay otras seis intervenciones en trámite que conllevan una inversión de más de 2,13 millones de euros. Con todo, el gobierno de José Luis Sanz ha destinado ya más de 2,76 millones de euros a la reforma del edificio.