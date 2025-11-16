Suscríbete a
El Ayuntamiento de Sevilla reabre los parques e instalaciones deportivas este domingo ante la mejora de los pronósticos meteorológicos

La Aemet ya no tiene ningún aviso activado en la provincia, aunque se espera que las precipitaciones permanezcan durante buena parte de la jornada

La borrasca Claudia deja casi 300 incidencias en Sevilla este sábado, de inundaciones a socavones

Transeúntes bajo la lluvia este fin de semana en Sevilla
Transeúntes bajo la lluvia este fin de semana en Sevilla Juan Flores
Pepe Trashorras

La borrasca Claudia aún sigue afectando a Sevilla, pero después de las intensas lluvias y las fuertes rachas de viento del sábado, que dejaron casi 300 incidencias en la provincia, las previsiones apuntan a una jornada más tranquila durante el domingo.

En ... este contexto, el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la desescalada del Plan de Emergencias de la ciudad de Sevilla a la fase Preemergencia ante los pronósticos oficiales más favorables de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

