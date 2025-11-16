El Ayuntamiento de Sevilla reabre los parques e instalaciones deportivas este domingo ante la mejora de los pronósticos meteorológicos

La borrasca Claudia aún sigue afectando a Sevilla, pero después de las intensas lluvias y las fuertes rachas de viento del sábado, que dejaron casi 300 incidencias en la provincia, las previsiones apuntan a una jornada más tranquila durante el domingo.

En ... este contexto, el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la desescalada del Plan de Emergencias de la ciudad de Sevilla a la fase Preemergencia ante los pronósticos oficiales más favorables de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tras la inspección de seguridad por parte de los técnicos de cada servicio, se procederá a la reapertura progresiva de los parques y jardines, del Cementerio Municipal de San Fernando y de las instalaciones deportivas. Los servicios operativos se mantendrán activados durante la jornada e intervendrán en la resolución de las incidencias pendientes por el paso de la borrasca, como ha señalado el Consistorio. Previsión del tiempo El pronóstico de la Aemet indica que el día seguirá marcado por la inestabilidad, si bien la lluvia tendrá especial afección durante las primeras horas del día. Se esperan cielos cubiertos con chubascos que podrían ser localmente intensos, acompañados de tormentas en algunas zonas de la ciudad. Pronóstico del tiempo en Sevilla Aemet La probabilidad de lluvia en Sevilla será del 100% de intervalos nubosos con tormenta hasta las seis de la tarde, disminuyendo al 55% a partir de entonces, aunque con unas cantidades de agua similares. Las temperaturas, por su parte, oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 21 de máxima, con una sensación térmica algo más baja debido a la humedad y las precipitaciones. Para el lunes, la situación será similar, aunque las mayores cantidades de precipitación se esperan durante la madrugada. La última jornada en la que Claudia presentará cielos nubosos con tormenta hasta la tarde, de forma que, conforme vayan avanzando las horas, la probabilidad de lluvia caerá en picado hasta desembocar en días con una meteorología mucho más favorable y soleada.

