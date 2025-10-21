El Ayuntamiento de Sevilla proyecta la segunda fase de la restauración de la Fábrica de Artillería

El gobierno de José Luis Sanz pondrá en marcha la segunda parte de la rehabilitación de la Fábrica de Artillería de Sevilla en los próximos meses. Tras la conclusión de las obras del sector oeste correspondiente al centro Magallanes que progresivamente se ha ... ido incorporando al servicio desde la apertura del edificio hace un año, el área de Urbanismo del Ayuntamiento trabaja en las fases previas para reformar y poner en uso algunos de los espacios del sector este del BIC. El mismo incluye las naves neoclásicas, la fundición antigua y la nueva -lo que se conoce como la catedral-, el taller de herramientas y el cuerpo noroeste de la fachada principal.

En concreto, próximamente se licitará el contrato de servicio para la redacción de un proyecto de restauración de las naves neoclásicas, así como para la segunda fase de los trabajos en la catedral. En este sentido, ya entre 2014 y 2018 se acometieron algunas actuaciones de carácter urgente de conservación y recuperación de algunos de estos enclaves, además de la restauración de la veleta del inmueble fabril.

La idea es que este espectacular espacio de las naves de fundición que recuerdan a una seo porque conserva las linternas y la cúpula principal, se ponga a punto para un uso cultural, tal y como se viene haciendo en el llamado Centro Magallanes, gestionado por el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, ICAS. En cuanto a las naves neoclásicas, las actuaciones irán encaminadas a garantizar la estabilidad y la estanqueidad de las estructuras y las cubiertas, pero se desconoce aún si éstas quedarán abiertas a las visitas. De momento, lo que plantea el Ayuntamiento es proyectar la reforma de la otra mitad de la fábrica de cara a que en la siguiente legislatura pueda desarrollarse el plan más ambicioso de este gobierno en materia cultural.

Ese es el horizonte a medio y largo plazo para la antigua Fábrica de Bronces (siglo XVI) de la que salieron el Giraldillo y las campanas de la Catedral, y que cumple hoy un año desde su apertura convertida como centro cultural. La culminación de las obras del centro Magallanes este agosto suponen la intervención en una superficie de casi 10.000 m² con una inversión total que alcanza los 24,5 millones de euros (un presupuesto muy similar al que se necesitará para el lado este). Toda una apuesta por convertir a este edificio real en el centro de referencia de la cultura y la creación artística de Sevilla, con un marcado carácter multidisciplinar que en estos 12 meses de andadura se ha ido poniendo a prueba con cada vez más actividades.

El Rey Felipe VI inauguró el 21 de octubre del año pasado este espacio con la apertura de la exposición 'Los Machado. Retrato de familia'. La muestra, que reunía por primera vez los fondos de las dos instituciones que atesoran la mayor parte del legado de la estirpe machadiana, la Fundación Unicaja y la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, iniciaba en Sevilla su itinerancia, antes de pasar por Burgos y Madrid. En apenas dos meses y medio recibió 45.000 visitas y se vendieron más de 1.000 catálogos. Tuvo cientos de impactos en la prensa nacional y la crítica fue unánime: un éxito. «Hemos visto lágrimas en los ojos y caras de asombro ante la máquina de trovar», dijo uno de sus comisarios, Alfonso Guerra, durante el acto de clausura. Además de su contenido, contribuyó a la citada repercusión la sede que la acogía. Una de las salas expositivas de Artillería, situada en el antiguo taller de herramientas o barrenado.

Además de la muestra sobre los Machado, este año se ha exhibido en este edificio las 'Narrativas ocultas' de las fotógrafas Isabel Muñoz y Susan Meiselas, y 'Otra taxonomía de las nubes', de Dionisio González, botones de lo que pretende implantar el ICAS en la fábrica, un centro de referencia del arte contemporáneo, contando siempre con una exposición de carácter internacional. La intención, además, es que progresivamente el propio instituto que dirige Fernando Mañes se vaya mudando a Artillería, a fin de concentrar tanto a trabajadores como sus tareas en un mismo centro. De hecho, el Plan de Ordenación de los Espacios Culturales del Ayuntamiento de Sevilla presentado a finales del año pasado pasa varias veces por Artillería, con la previsión -aunque aún no han avanzado más detalles- de que también se instale aquí la Bienal de Flamenco.

Conciertos en el patio

La llamada nave de los Crisoles ha sido la última, de momento, en entregarse al ICAS, con el patio terminado hace un par de meses. Esta parte incluye cuatro aulas. Mañana se 'estrenará' formalmente -ya se han hecho ruedas de prensa en una de las salas con las características chimeneas- con 'Interwoven', la primera exposición internacional de Homo Faber Capsule, una selección de piezas únicas realizadas por artesanos contemporáneos de todo el mundo. Durará sólo un mes, pero supondrá otro hito para la fábrica del barrio de San Bernardo, que en las últimas semanas ha incorporado nuevos enclaves para desarrollar sus propuestas culturales. Artillería, sobre todo motivado por el cierre del Lope de Vega, se ha convertido en un espacio escénico más de la ciudad durante este tiempo.

Así, en mayo, Manuela Nogales estrenó su espectáculo 'In perpetuum' en compañía de la Orquesta Barroca de Sevilla. El conocido como taller de Fundición ha sido escenario de la adaptación de Alfonso Zurro y la compañía de Teatro Clásico de Sevilla de la obra 'Macbeth' y recientemente este espacio ha servido para el festival de ópera con la representación de uno de los montajes específicamente creados para la ocasión, 'Les enfants terribles'.

Fuentes municipales aclaran que la versatilidad de esta sala es su gran cualidad, más allá de las condiciones técnicas que pueda ofrecer a los compañías. En cualquier caso, en el ICAS aseguran ir atajando los fallos conforme se van produciendo. Este primer año ha servido de lanzamiento, pero también de testeo. Para subsanar lo que sale mal -como la colocación de respaldos en la grada de la nave de la fundición- y para incorporar lo que funciona. Es lo que ha ocurrido con el patio principal, que hace unas semanas acogió otro espectáculo de la Bienal de Ópera, 'Combattimento'. La calidad de la acústica ha convencido a los programadores para utilizarlo para más conciertos, modalidad que ya ha sido explotada en otras salas de Artillería con actuaciones en Navidad o con la primera experiencia operística en el edificio, el 'Sour Angelica'.

El ciclo de flamenco Amalgama, conferencias y presentaciones de libros también tiene cabida en este edificio al que esta semana le sale un 'competidor', las Atarazanas, también llamada la catedral civil de Sevilla. Pero a los dirigentes del ICAS no les preocupa porque, al contrario que el antiguo astillero, el uso de Artillería ya está completamente definido. Entre ese contenido figura, además de servir de escenario, valer para los artistas como laboratorio creativo. También, y como ya sucedió semanas después de su inauguración, como sede de grandes eventos como fue la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes que concede el Ministerio de Cultura y que fue entregada por los Reyes de España.