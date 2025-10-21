Suscríbete a
El Ayuntamiento de Sevilla proyecta la segunda fase de la restauración de la Fábrica de Artillería

El Centro Magallanes cumple un año de actividad y Urbanismo prepara el arreglo de la zona este del complejo

Se trata de más de la mitad del espacio de la antigua fábrica que comprende la 'catedral' y que también tendrá usos culturales

Opinión de Adriano: La 'Fábrica': El gigante dormido

La apertura de la calle central y la recuperación de los restos romanos, los pendientes del proyecto

La espectacular 'catedral' de la Fábrica de Artillería será reformada para su uso cultural
Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

El gobierno de José Luis Sanz pondrá en marcha la segunda parte de la rehabilitación de la Fábrica de Artillería de Sevilla en los próximos meses. Tras la conclusión de las obras del sector oeste correspondiente al centro Magallanes que progresivamente se ha ... ido incorporando al servicio desde la apertura del edificio hace un año, el área de Urbanismo del Ayuntamiento trabaja en las fases previas para reformar y poner en uso algunos de los espacios del sector este del BIC. El mismo incluye las naves neoclásicas, la fundición antigua y la nueva -lo que se conoce como la catedral-, el taller de herramientas y el cuerpo noroeste de la fachada principal.

