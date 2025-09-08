El Ayuntamiento de Sevilla pospone la subida de tarifas en el Instituto Municipal de Deportes

El Ayuntamiento de Sevilla ha pospuesto la votación prevista en el consejo del Instituto Municipal de Deportes (IMD) porque ninguno de los tres partidos de la oposición iba a respaldar la propuesta que supone una subida del 27 por ciento en las tarifas deportivas a partir del próximo 1 de enero, según ha señalado Diario de Sevilla. El gobierno municipal ha explicado que los precios de esta ordenanza no se actualizan según las variaciones del IPC desde 2014.

Vox ha trasladado al gobierno que necesitan tiempo para valorar esa subida de las tarifas deportivas, por lo que el punto fue retirado del orden del día del consejo del IMD. En el informe justificativo de esta medida de la vicegerente, María Colomer Rosa, ha explicado que la propuesta se elabora para actualizar y reordenar contenidos, normas de gestión, procesos y procedimientos respecto a las ordenanzas en vigor. «Si bien el artículo 44.2 establece que el importe de los precios deberá cubrir el coste del servicio prestado o la actividad realizada, la realidad que se constata en nuestros resultados anuales no alcanza las previsiones de uso o consumo respecto del catálogo de productos del IMD (actividades, programas e instalaciones), ya que no se alcanza en cada caso el coste total de la prestación del servicio».

La propuesta de la ordenanza reguladora de precio público por la prestación de servicios y actividades deportivas por el Instituto Municipal de Deportes se ha elaborado atendiendo a varios criterios, entre ellos garantizar el equilibrio del presupuesto de ingresos y gastos del IMD de acuerdo al entorno general.

La propuesta supone que el alquiler de un campo de fútbol 11 pasará de 48,5 euros la hora a 61,6 euros, a lo que se suma un suplemento de 41,9 euros por el uso de la luz artificial. El alquiler de un campo de fútbol sala, de 15 euros a 19,1 euros. En el caso de las piscinas municipales, el alquiler de una calle pasaría de los 49 euros la hora a los 62,3 en piscinas de 50 metros.

Además de la subida del 27% en todas las tarifas, afectando a alquileres de instalaciones, actividades y abonos deportivos, está también el cambio en los juegos deportivos, donde se pasa de inscripción por equipo a inscripción individual por participante. También, se introducen las tasas en categorías infantiles y juveniles de carreras populares, hasta ahora gratuitas.