El Ayuntamiento de Sevilla se persona en el caso del socialista Rafael Pineda por la parcela de Emvisesa

El Ayuntamiento de Sevilla se personará en el Juzgado Número 10 de Sevilla en el caso de la parcela de Emvisesa, cuyo arrendamiento y posterior venta a Olga Pérez, mujer del socialista Rafael Pineda están siendo investigados por la Unidad Central Operativa de ... la Guardia Civil. Según ha podido saber este periódico, el Consistorio lo hará a través de los abogados de la empresa municipal de vivienda.

«Emvisesa ha decidido personarse en la causa porque es la primera interesada en que se aclare cualquier posible comportamiento irregular y, en caso de que lo hubiera habido, se diriman las responsabilidades pertinentes«, declara Manuel Morillo, gerente de la empresa municipal de vivienda de Sevilla.

Hasta ahora el propio Pineda era el único personado en la causa de la que se acordó el pasado 15 de octubre levantar el secreto de sumario. «La juez que instruye el caso cuenta con toda la colaboración por parte Emvisesa en sus pesquisas. Así ha ocurrido en las dos ocasiones en las que agentes de la UCO se han personado en la empresa municipal», añade Morillo, quien «confía» en que la investigación judicial «aclare las dudas sobre la gestión de los responsables de Emvisesa» en la época en la que se produjeron las presuntas irregularidades.