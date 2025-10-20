Suscríbete a
El Ayuntamiento de Sevilla se persona en el caso del socialista Rafael Pineda por la parcela de Emvisesa

El pasado 15 de octubre el Juzgado de Instrucción número 10 levantó el secreto de sumario de la causa en la que el exconcejal era el único personado

La juez investiga delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en la parcela de Pino Montano de la mujer del socialista Rafael Pineda

La parcela del Higuerón que está siendo investigada por parte de la Guardia Civil
La parcela del Higuerón que está siendo investigada por parte de la Guardia Civil manuel gómez

El Ayuntamiento de Sevilla se personará en el Juzgado Número 10 de Sevilla en el caso de la parcela de Emvisesa, cuyo arrendamiento y posterior venta a Olga Pérez, mujer del socialista Rafael Pineda están siendo investigados por la Unidad Central Operativa de ... la Guardia Civil. Según ha podido saber este periódico, el Consistorio lo hará a través de los abogados de la empresa municipal de vivienda.

