El Ayuntamiento de Sevilla moderniza los aseos del CEIP Mariana de Pineda tras más de 40 años

Desde su llegada a la Alcaldía de Sevilla hace ya más de dos años, José Luis Sanz ha insistido en su apuesta por la mejora de los colegios públicos de la ciudad, a los que ha destinado destacadas partidas de los dos presupuestos que ha aprobado en el Ayuntamiento hispalense. En el marco de estas actuaciones, el Consistorio hispalense ha anunciado este domingo una inversión de más de 185.000 euros en la reforma de varias dependencias del CEIP Mariana de Pineda, en el Distrito Norte, en el que ya se ha actuado en la pista deportiva y que ahora verá modernizados sus obsoletos aseos, datados en este caso del año 1983.

En concreto, y con una inversión de 160.000 euros, «este centro y toda su comunidad educativa por fin unos baños del siglo XXI que cumplirán todas las necesidades actuales, a diferencia de los existentes hasta ahora que tenían más de 40 años, como muchos de otros de la ciudad; señal del abandono de décadas en los colegios públicos». Así lo ha asegurado el propio alcalde, que ha insistido en que «hemos proyectado y estamos ejecutando unos modernos aseos que atenderán una petición histórica de profesorado, dirección, AMPA, padres, madres y alumnos».

El actual espacio contaba en la planta primera con dos núcleos de aseos. De ellos, uno se adaptará a Educación Infantil y el otro a Educación Primaria. En la planta segunda, existe un núcleo de aseos para Educación Primaria y aseo adaptado. La actuación consistirá en la renovación de instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento, además de en la ejecución de nuevos revestimientos como el alicatado, solado, techos y pintura. Por otro lado, se hará una nueva distribución con cabinas de paneles fenólicos y adaptación de los aparatos sanitarios al tamaño adecuado para Educación Infantil. Los trabajos se completarán con la sustitución de las carpinterías, las puertas y las ventanas.

Las pistas deportivas

Por otro lado, el gobierno municipal también ha renovado la pista deportiva central del CEIP Mariana de Pineda, en la que ha invertido algo más de 25.000 euros. Esta acción, según han informado en un comunicado, se une a los otros espacios ya renovados en «decenas» de colegios públicos de todos los distritos de Sevilla. Al respecto, Sanz ha insistido en que «estos trabajos se enmarcan dentro de la avalancha de obras que venimos realizando, estamos ejecutando y llevaremos a cabo en los colegios públicos de Sevilla, para sacarlos así del abandono de décadas». De hecho, «61 de ellos están o han estado de obras o con actuaciones importantes durante el verano».

Según los cálculos del alcalde, «en estos momentos tenemos más de 5'5 millones de euros en ejecución en numerosas obras y actuaciones en casi 50 centros educativos», a lo que habría que sumar los «más de 2,5 millones de euros que están en tramitación» y «los proyectos que se están redactando por valor total de 1,7 millones». Con todo, «estas cifras se suman a la inversión realizada desde nuestra llegada al gobierno en 2023, con 5,4 millones de euros en obras en más de 60 colegios». En este sentido, ha recordado que «algunas de ellas no se ejecutaron con el gobierno socialista y otras estuvieron condicionadas por el retraso en la aprobación de los presupuestos de 2024 que se pusieron en marcha en agosto del año pasado».

El alcalde ha insistido en que «este plan especial de puesta a punto de los colegios es una realidad» y que «durante todo el mandato se van a realizar actuaciones en prácticamente los 103 centros escolares, priorizando las de primera necesidad». A todo ello se suma la plataforma de incidencias PGICS en la que «quedan integrados todos los servicios de mantenimiento con la finalidad de la prestación más eficaz e inmediata a todos los centros de Infantil y Primaria». Una contrato de mantenimiento que «multiplica por ocho el que dejó el PSOE, pasando de 300.000 euros a 2,5 millones de euros» y a los que se suma otros 2 millones más en diferentes actuaciones. Por último, también se ha incrementado «un 300%» el contrato de desbroce y se ha puesto en marcha un sistema «novedoso» para «incrementar la seguridad y mejorar el control de las obras en los colegios».