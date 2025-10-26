Suscríbete a
El Ayuntamiento de Sevilla inicia la restauración de las esculturas de la Glorieta de Covadonga

Se trata de cuatro esculturas alegóricas realizadas por Lorenzo Coullaut Valera y Manuel Delgado Brackenbury en el primer tercio del siglo XX

Restauración de una de las esculturas de la Glorieta de Covadonga
Restauración de una de las esculturas de la Glorieta de Covadonga

S. L.

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado los trabajos de restauración del conjunto escultórico de la Glorieta de Covadonga, en el Parque de María Luisa, dentro del programa del Gobierno municipal para la protección y conservación del patrimonio escultórico y ornamental de ... los parques históricos de la ciudad.

