El Ayuntamiento de Sevilla inicia la restauración de las esculturas de la Glorieta de Covadonga

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado los trabajos de restauración del conjunto escultórico de la Glorieta de Covadonga, en el Parque de María Luisa, dentro del programa del Gobierno municipal para la protección y conservación del patrimonio escultórico y ornamental de ... los parques históricos de la ciudad.

La Glorieta de Convadonga, ubicada en el acceso este del Parque de María Luisa, junto a la avenida de la Borbolla, fue concebida como una de las puertas de entrada a la Exposición Iberoamericana de 1929. Este conjunto está presidido por cuatro esculturas alegóricas -El Arte, El Genio, El Trabajo y La Ciencia-, realizadas entre 1913 y 1919 por los escultores Lorenzo Coullaut Valera y Manuel Delgado Brackenbury, dos de los artistas más reconocidos del primer tercio del siglo XX.

Los trabajos de actuación sobre dichas esculturas son los derivados de la exposición ambiental y del paso del tiempo, como pueden ser la acumulación de suciedad, la proliferación de líquenes y hongos, la disgregación de la piedra arenisca, grietas, pérdidas volumétricas y restos de antiguas capas de pintura color albero que alteraban su aspecto original.

Los trabajos incluyen limpieza mecánica y química, aplicación de biocidas, consolidación mediante silicatos, reintegración volumétrica con morteros compatibles, eliminación de repintes, cosido estructural con fibra de vidrio y resinas epoxi y tratamientos hidrófugos protectores.

Esta actuación se suma a otras ya ejecutadas dentro del servicio de conservación y limpieza de esculturas, pavimentos y elementos ornamentales, que ha permitido restaurar recientemente la Glorieta de Bécquer, el anaquel anexo, las figuras de Doña Sol y Doña Elvira, la Glorieta de la Concha, la Glorieta de la Infanta María Luisa, las Águilas del Pabellón Real o el monumento de Luis Montoto.