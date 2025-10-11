Suscríbete a
Sánchez asistirá el lunes en Egipto al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza

El Ayuntamiento de Sevilla habilitará un parking para residentes en el Paseo de la O por las obras en la calle Castilla

El próximo martes comienzan las obras de renovación del adoquín de Gerena en la vía, que durará dos meses

La calle Castilla estará cortada al tráfico por obras a partir del 14 de octubre

Plano de movilidad ante las obras en la calle Castilla
Plano de movilidad ante las obras en la calle Castilla

C. R.

El Ayuntamiento de Sevilla habilitará un parking provisional para residentes en el Paseo de la O ante la molestias que causarán las obras en la calle Castilla. Los residentes titulares de plazas de aparcamiento en el tramo donde se acometerán las obras (entre la calle ... Alvarado y Procurador), podrán acceder a los mismos desde la calle Procurador, siempre que sea posible en función del avance de la obra. Cuando no lo sea, podrán acceder para aparcar provisionalmente en el Paseo Nuestra Señora de la O, para lo que se emitirán las oportunas autorizaciones.

