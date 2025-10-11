El Ayuntamiento de Sevilla habilitará un parking para residentes en el Paseo de la O por las obras en la calle Castilla

El Ayuntamiento de Sevilla habilitará un parking provisional para residentes en el Paseo de la O ante la molestias que causarán las obras en la calle Castilla. Los residentes titulares de plazas de aparcamiento en el tramo donde se acometerán las obras (entre la calle ... Alvarado y Procurador), podrán acceder a los mismos desde la calle Procurador, siempre que sea posible en función del avance de la obra. Cuando no lo sea, podrán acceder para aparcar provisionalmente en el Paseo Nuestra Señora de la O, para lo que se emitirán las oportunas autorizaciones.

El próximo martes comenzarán las obras de la renovación del adoquín de Gerena de la calle Castilla, a la vez que sustituirá los actuales alcorques redondos de hormigón con los que cuenta esta vía por unos nuevos de granito. Esta intervención tendrá una duración estimada de dos meses y cuenta con un presupuesto de casi 70.000 euros.

El delegado del distrito, Manuel Alés ha señalado que «el readoquinado en Castilla forma parte del compromiso del Gobierno de Sanz con el cuidado del paisaje urbano en todos los distritos. Con esta actuación garantizamos un mejor estado de las calzadas, más seguridad en la circulación y una imagen más cuidada de una de las vías más emblemáticas de Triana».

El edil ha señalado que «para ocasionar las mínimas molestias posibles a los vecinos durante la realización de los trabajos, estamos trabajando durante estos días para habilitar un aparcamiento ocasional en el Paseo de la O para que, aquellos vecinos cuyos garajes se vean afectados por las obras, puedan aparcar».

Alteraciones al tráfico

Mientras duren las obras está previsto el corte total de Castilla a la altura de Alvarado y hasta la de Procurador. Los recorridos alternativos propuestos parten desde Pza. Chapina por calle Pinzón continuando por Alfarería, Procurador y la calle Castilla; así como desde la calle Clara de Jesús Montero por Alfarería, Procurador y calle Castilla

En cuanto al transporte público, la línea 43 de Tussam modifica su recorrido de la siguiente forma a su paso por Triana: Clara de Jesús Montero, Chapina, Cristo de la Expiración, Arjona, Reyes Católicos y continuará su trayecto habitual. Quedan suprimidas provisionalmente las paradas de las calles Castilla y San Jorge durante el periodo indicado. Se habilita parada provisional en Chapina, conjuntamente con la línea C3.