Suscríbete a
ABC Premium

El Ayuntamiento de Sevilla gastará 30.000 euros en cremas solares para la Policía Local por la cantidad de eventos

Los agentes tendrán a su disposición 2.400 botes de protección 50 para evitar las quemaduras del sol durante los eventos que se celebren en la vía pública

Cubrir las vacantes de la Policía Local de Sevilla costaría lo mismo que seis meses de horas extra

Dos agentes de la Policía Local en la Campana
Dos agentes de la Policía Local en la Campana RAÚL DOBLADO
Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El desbordamiento del número de eventos que se celebran en la ciudad a lo largo de todo el año ha provocado un esfuerzo extraordinario por parte de los servicios municipales implicados en ellos. El alcalde José Luis Sanz ya ha advertido de ... esta realidad, que por ejemplo en los diez primeros días de septiembre ha acumulado más de 70 actividades en el conjunto de la capital hispalense y que seguirán creciendo de aquí a finales de mes hasta superar con creces el centenar. La Policía Local es uno de los servicios que más se moviliza en este tipo de situaciones, provocando un esfuerzo importante del Consistorio en cuanto al pago de horas extra, hasta el punto de que la partida prevista en estos presupuestos se agotó pasada la Feria de Abril.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app