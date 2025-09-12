El Ayuntamiento de Sevilla gastará 30.000 euros en cremas solares para la Policía Local por la cantidad de eventos

El desbordamiento del número de eventos que se celebran en la ciudad a lo largo de todo el año ha provocado un esfuerzo extraordinario por parte de los servicios municipales implicados en ellos. El alcalde José Luis Sanz ya ha advertido de ... esta realidad, que por ejemplo en los diez primeros días de septiembre ha acumulado más de 70 actividades en el conjunto de la capital hispalense y que seguirán creciendo de aquí a finales de mes hasta superar con creces el centenar. La Policía Local es uno de los servicios que más se moviliza en este tipo de situaciones, provocando un esfuerzo importante del Consistorio en cuanto al pago de horas extra, hasta el punto de que la partida prevista en estos presupuestos se agotó pasada la Feria de Abril.

Ahora, y de cara a dar cobertura a las necesidades de los agentes que dan servicio a este tipo de eventos en la vía pública, el Ayuntamiento de Sevilla ha licitado un contrato para la adquisición de material logístico de uso por parte de la Policía Local. El expediente cuenta con un presupuesto total de casi 42.000 euros (IVA incluido) para el suministro de tres productos que se pondrán a disposición de los agentes de cara a estas labores. La cantidad más elevada de esta cifra, alrededor de unos 30.500 euros, irá destinada a la compra de 2.400 botes de crema solar para evitar los inconvenientes que la afección del sol puede provocar en los efectivos movilizados.

La crema solar debe ser de protección 50, en formato individual, y con características específicas como que sea resistente al agua

En concreto, se trata de un tipo de protector solar de factor 50, en formato individual, con unas características específicas para garantizar el correcto estado de los agentes en sus trabajos en la vía pública. Así, la empresa que resulte adjudicataria de este contrato debe proveer de una crema solar que sea de alta protección contra rayos UV-A y UV-B, apta para los trabajos que se realicen al aire libre. Debe ser, además, una fórmula resistente al agua, de fácil absorción y que evite «la sensación a grasa». El producto tampoco puede contar con perfumes, colorantes o silicona. Junto a ello, se destinan 5.500 euros a la recarga de los diferentes dispensadores de crema solar que se ubican en la Jefatura de la Policía Local y que deben tener las mismas características que en el caso de los botes individuales.

La necesidad de este contrato se justifica en el hecho de que en Sevilla se celebran durante todo el año un elevado número de eventos que en la práctica suponen realizar servicios fijos de punto de corte de tráfico y de control de la vía pública y que, en la mayoría de los casos, se realiza a pleno sol. En los pliegos se ponen algunos ejemplos de estas actividades, como pueden ser la Feria de Abril, la Semana Santa, los partidos de futbol del Sevilla FC y el Real Betis, los conciertos, congresos o carreras populares, entre muchos otros. Se explica en el expediente que los agentes prestan estos servicios expuestos a condiciones climatológicas que son extremas, soportando días de calor entre los 35 y los 40 grados, por lo que se hace necesario dotarlos de estoselementos de protección personal.

El tercer producto que se incluye en este contrato es el suministro de agua mineral embotellada, sin gas, en envases de medio litro. La empresa que obtenga el contrato deberá surtir 20.000 unidades, a un precio estimado de 0,25 euros cada una de ellas, y con un importe global de más de 6.000 euros (IVA incluido). Las mismas deben estar envasadas en botellas de plástico alimenticio y surtirse en palés de entre 1.100 y 1.300 unidades. Tanto para estas botellas de agua como para los protectores solares, la adjudicataria deberá disponer de un local abierto al público en el casco urbano o en un radio máximo de 3 kilómetros, contando con zona de carga y descarga de mercancías para facilitar su recogida. El horario de este espacio debe ser de lunes a sábado, entre las 7.30 y las 22.00 horas.