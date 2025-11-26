Suscríbete a
El Ayuntamiento de Sevilla convoca una Junta Local de Seguridad urgente este jueves para tratar el plan de Navidad

Dicha propuesta de José Luis Sanz ha sido rechazada por la oposición y los sindicatos policiales que han estado presentes en el Pleno de este miércoles

El Pleno rechaza el Plan de Navidad de la Policía Local y sólo deja a José Luis Sanz la vía del decreto

Sindicatos de policías presentes en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Sevilla este miércoles
Sindicatos de policías presentes en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Sevilla este miércoles manuel olmedo

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este miércoles la convocatoria de una Junta Local de Seguridad con carácter «extraordinario y urgente» para este jueves 27 de noviembre a las 12,30 horas. Según informan fuentes municipales a Europa Press, el primer punto orden del día ... hace referencia al Plan de Seguridad Navidad 2025-2026. Precisamente este jueves, el Pleno del Ayuntamiento, reunido de forma extraordinaria, rechazaba dicho plan.

