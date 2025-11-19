El Ayuntamiento de Sevilla confirma nuevos cortes de tráfico mañana

El Ayuntamiento de Sevilla activará mañana jueves 20 de noviembre nuevos cortes y restricciones de tráfico en el centro con motivo del avance de las obras del tranvibús (BTR) entre la estación de Santa Justa y la plaza del Duque. El inicio de la fase ... 2 de los trabajos obligará a cerrar completamente al tráfico la calle Laraña y a limitar la circulación general hasta la plaza del Cristo de Burgos.

Estas obras forman parte de la ampliación del Bus de Tránsito Rápido Santa Justa-Plaza del Duque, que lleva en marcha desde septiembre, cuando comenzaron las primeras intervenciones en el entorno de la Campana. Ahora, los trabajos avanzan hacia la conexión con Santa Justa, lo que implica ampliar los cortes ya previstos en la Campana y Martín Villa hasta el eje Imagen–Laraña.

La principal novedad de esta segunda fase es el cierre total al tráfico del tramo de Laraña comprendido entre el aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes y la plaza de la Encarnación, permitiéndose únicamente el acceso a dicho parking. El tráfico general solo podrá llegar hasta la plaza del Cristo de Burgos, y más allá solo se permitirá la circulación para carga y descarga, vados autorizados, el aparcamiento de la calle Imagen y los servicios públicos.

Las restricciones afectarán también a la movilidad interna del casco histórico. Mientras dure el cierre, las calles Javier Lasso de la Vega, Santa María de Gracia, Orfila, Cuna, Goyeneta y Francisco de Pelsmaeker quedarán en fondo de saco y únicamente podrán acceder a ellas los residentes. Para facilitar estos desplazamientos, el Ayuntamiento habilitará un paso provisional a través del cajón de obras que permitirá enlazar desde la calle Orfila con la calle Cuna.

El próximo jueves 20 de noviembre comienza la fase 2 de la obra de ampliación del BTR Santa Justa-Plaza del Duque🚍



🚧Esto supondrá el corte al tráfico de la calle Laraña y el tráfico limitado hasta la Plaza del Cristo de Burgos. pic.twitter.com/zqMpSjJHX3 — Ayuntamiento de Sevilla (@Ayto_Sevilla) November 18, 2025

Los cambios incluyen además la supresión del aparcamiento de motos y de la zona de carga y descarga en la calle Orfila. Al mismo tiempo, se establece un nuevo itinerario temporal de carga y descarga para el mercado de la Encarnación, que rodeará las Setas mediante un circuito perimetral: entrada desde la calle Imagen por la puerta oeste del mercado, recorrido por la cara norte -frente a Regina- y la cara este -junto a Alcázares-, con salida nuevamente por Imagen.

El Ayuntamiento recuerda que estos cortes son necesarios para avanzar en la infraestructura del tranvibús hacia Sevilla Este y que se mantendrán mientras dure esta fase de los trabajos.