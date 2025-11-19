Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
El juez pone en libertad a Santos Cerdán porque ya no puede destruir pruebas

El Ayuntamiento de Sevilla confirma nuevos cortes de tráfico mañana

La fase 2 de las obras del tranvibús obliga a cerrar Laraña y limitar la circulación hasta Cristo de Burgos, con nuevos desvíos y restricciones en pleno centro

Las obras del tranvibús a Sevilla Este llegan el jueves a la calle Laraña con la segunda fase de los trabajos

Parada de tranvibús en la Avenida de Kansas City de Sevilla
Parada de tranvibús en la Avenida de Kansas City de Sevilla manuel gómez
Álvaro Gayán Queralt

Álvaro Gayán Queralt

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Sevilla activará mañana jueves 20 de noviembre nuevos cortes y restricciones de tráfico en el centro con motivo del avance de las obras del tranvibús (BTR) entre la estación de Santa Justa y la plaza del Duque. El inicio de la fase ... 2 de los trabajos obligará a cerrar completamente al tráfico la calle Laraña y a limitar la circulación general hasta la plaza del Cristo de Burgos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app