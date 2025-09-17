El Ayuntamiento de Sevilla confirma la celebración de Icónica en 2026 en la Plaza de España

Icónica Santalucía Sevilla Fest volverá a celebrarse en 2026 en la Plaza de España. Así lo confirma el Ayuntamiento de la capital, que va a iniciar en breve la redacción de la ordenanza para regular los de este enclave monumental a partir de ... 2027. De esta manera se disipan por parte del gobierno de José Luis Sanz las dudas sobre la próxima edición de esta cita musical en la antesala del verano en la ciudad.

El alcalde siempre se ha mostrado partidario de que Icónica siguiese celebrando en el monumento que ideara Aníbal González, protegido como bien de interés cultural (BIC) y máximo exponente de la Exposición Iberoamericana de 1929; si bien no ocultaba que había que regularizar su uso. A inicios de este mes José Luis Sanz adelantaba que se había ha encargado un informe jurídico a raíz de las quejas de algunos promotores musicales. «Todo se ajustará, como no puede ser de otra manera, a la legalidad», aseguró el alcalde.

Green Cow, la promotora de esta cita musical, lleva cinco ediciones (nació en 2021, en plena pandemia) desarrollando el programa de Icónica en la Plaza de España, es decir, con gobiernos de distintos signo político en el Ayuntamiento. Actualmente es el tercer evento con mayor impacto en la ciudad por detrás de la Semana Santa y la Feria de Abril.

A partir de 2027

A pesar del reconocimiento y hueco que se ha hecho en la ciudad, que se refleja en el crecimiento edición tras edición, tiene que hacer frente a las críticas de quienes se oponen al uso de la Plaza de España para acoger grandes conciertos en aras de la protección y conservación del monumento; y de otro lado a los otros promotores del sector musical que afean las condiciones del acuerdo entre el Ayuntamiento y Javier Esteban, CEO de Green Cow y director de Icónica Santalucía Sevilla Fest.

Fuentes municipales han confirmado a este periódico que tras la controversia surgida por la cesión de este espacio a los promotores de Icónica, la Gerencia de Urbanismo va a proceder a iniciar la redacción de una ordenanza que regule la utilización del espacio de la Plaza de España para usos como el de este festival de música o para otros.

No obstante, desde el Ayuntamiento se precisa que para la próxima edición a celebrar en 2026 se va a atender favorablemente la petición para la realización del evento por parte de Green Cow. Otro escenario se abrirá a partir del año siguiente, en 2027, cuando habrá que estar a lo que resulte de la aplicación de la ordenanza que se está redactando en el seno de la Gerencia de Urbanismo.

Esta decisión se adopta, según las citadas fuentes, porque cualquier procedimiento de licitación o de ordenanza que se iniciara ahora para el año 2026 daría lugar a un retraso en la resolución, lo que provocaría que cualquier empresa que quisiera realizar un festival no estaría en condiciones de abordar la contratación en condiciones «óptimas, de calidad, de artistas y del propio infraestructura del evento».

El pasado lunes, Javier Esteban se pronunciaba en ABC sobre las denuncias de otros promotores a su acuerdo con el Ayuntamiento y se mostraba muy tranquilo «porque esos promotores tienen el mismo modelo en otras ciudades de España que Icónica». E insistía en que en los grandes festivales, no suele ser con concurso público. «Nosotros llevamos algo más de 40 millones de euros invertidos y no hubiera invertido esa cantidad para crear una marca que a los cuatro años ya no iba a ser mía, no la voy a colocar ahí para que luego lo explote otro», defendía.