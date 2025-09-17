Suscríbete a
El Ayuntamiento de Sevilla confirma la celebración de Icónica en 2026 en la Plaza de España

Urbanismo, tras la controversia surgida por la organización del festival, va a redactar una ordenanza de regulación de los usos del monumento a partir de 2027

Javier Esteban: «Estoy muy tranquilo con lo de la denuncia, tanto, que vamos a anunciar ya algunos artistas de 2026»

Concierto de Kylie Minogue en la Plaza de España
Concierto de Kylie Minogue en la Plaza de España Juan flores
Jesús Díaz

Icónica Santalucía Sevilla Fest volverá a celebrarse en 2026 en la Plaza de España. Así lo confirma el Ayuntamiento de la capital, que va a iniciar en breve la redacción de la ordenanza para regular los de este enclave monumental a partir de ... 2027. De esta manera se disipan por parte del gobierno de José Luis Sanz las dudas sobre la próxima edición de esta cita musical en la antesala del verano en la ciudad.

