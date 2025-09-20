El Ayuntamiento de Sevilla comienza la instalación de toldos en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca El proyecto municipal dotará de elementos de sombra a 15 áreas de juegos infantiles repartidas en doce ubicaciones de la ciudad

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Arbolado, Parques y Jardines, ha comenzado las obras de instalación de toldos en las tres áreas de juegos infantiles situadas en la calle Faustino Gutiérrez Alviz, en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Se trata de la primera intervención dentro del proyecto municipal para dotar de elementos de sombra a 15 áreas de juegos infantiles repartidas en doce ubicaciones de la ciudad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, el proyecto, con un presupuesto total de 411.400 euros, contempla la colocación de velas tensadas de polietileno de alta densidad, un material textil especialmente resistente a los rayos ultravioleta. Estos elementos garantizan «la protección solar necesaria y permitirán un uso más seguro y prolongado de las instalaciones durante todo el año», ha explicado. Las estructuras metálicas que soportan los toldos están diseñadas en acero galvanizado de alta resistencia, cumpliendo con los estándares europeos de calidad y seguridad.

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha subrayado que «con esta actuación damos un paso adelante en la mejora de nuestros parques infantiles, que en muchos casos están expuestos directamente al sol y limitan su uso durante los meses de más calor. Con la instalación de estos toldos, queremos ofrecer espacios más accesibles, cómodos y seguros para los menores y sus familias».

Rincón ha añadido que «este proyecto es un reflejo del compromiso del Gobierno de la ciudad con la sostenibilidad y la calidad de vida en Sevilla. No solo trabajamos en la conservación de los parques y jardines, sino también en su adaptación a las necesidades de la ciudadanía para que puedan disfrutarse durante todo el año«.

El plazo de ejecución previsto para el conjunto de actuaciones es de ocho meses y se desarrollará en paralelo en los distintos distritos. En total, las instalaciones beneficiarán a 15 áreas de juegos infantiles en doce puntos de la ciudad, ya que en algunos de ellos se actúa sobre más de un espacio. Es el caso de la calle Faustino Gutiérrez Alviz, con tres áreas de juegos, o de la Plaza Vicente Aleixandre, que cuenta con dos áreas diferenciadas.