El Ayuntamiento de Sevilla aprueba 16 obras por importe de 1,1 millones para calles de 10 distritos

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, ha aprobado 16 nuevas obras a ejecutar en diez de los once distritos de la ciudad en las próximas semanas, con una inversión global de más de 1,1 millones de euros.

Así, en el distrito Bellavista-La Palmera se reasfaltará la calle Goleta de Los Bermejales con una inversión de 57.749 euros; en el distrito Macarena se repavimentarán las calles Gaspar de Alvear por 33.350 euros y Bermúdez Plata por 31.047 euros y en el Norte, el Ayuntamiento reasfaltará la calle Corvina de San Jerónimo por 203.335 euros y mejorará el acerado de la calle Don latino de Híspalis de Miraflores por 5.451 euros.

Por otro lado, en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca se reasfaltará la avenida República de China en Sevilla Este por 91.082 euros y la calle Hermenegildo Casas Jiménez por 86.716 euros.

Por su parte, el distrito San Pablo-Santa Justa, la Gerencia de Urbanismo reasfaltará las calles Hespérides por 104.281 euros, María Josefa de Segovia por 24.639 euros y Niña y Jabugo por 34.737 euros. En el distrito Los Remedios se mejorará el acerado en la calle Virgen del Valle por 39.071 euros y en el Sur figura el reasfaltado de las calles Rafael Salgado y Bami por 125.000 euros.

En el Casco Antiguo, el Ayuntamiento mejorará la accesibilidad de las calles San Isidoro y Augusto Plasencia por 31.669 euros y la pavimentación de la calle Imaginero Castillo Lastrucci, por 22.562 euros.

Finalmente, en el distrito Triana, el Ayuntamiento mejorará los pavimentos de las calles Juan Pablo I y Vincent Van Gogh por 107.188 euros y la calle Águila Perdicera del Cerro-Amate, por 107.050 euros.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado al respecto que «Sevilla está en obras con más de 200 actuaciones programadas para esta semana de agosto en los once distritos de Sevilla y en todas las áreas«.

«Con estas nuevas acciones programadas evidenciamos el estado de obras en el que se encuentra Sevilla para seguir sacando del abandono los espacios públicos de la ciudad en todos los distritos», ha destacado Sanz, esgrimiendo que además de estas nuevas actuaciones, están ya en marcha obras como las reurbanizaciones de las plaza de la Fuensanta, el carril bici en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca o mejoras en las calle Mandarina y Carmen Vendrell en Cerro-Amate, Virgen de la Cinta y Virgen de Todos Los Santos en Los Remedios o la Avenida de los Conquistadores en San Pablo-Santa Justa, entre otras actuaciones.