El Ayuntamiento de Sevilla amplia el plazo para solicitar las mochilas de material escolar gratuito

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la ampliación del plazo de solicitud para las mochilas gratuitas con material escolar. Este que inicialmente finalizaba el próximo lunes 18 de agosto continuará abierto hasta el próximo viernes 5 de septiembre.

«Esta ampliación responde a la alta demanda recibida hasta la fecha, y para llevar esta ayuda a más familias sevillanas», ha subrayado José Luis García, delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente. La iniciativa, enmarcada en el proyecto 'Equípate', prevé la entrega de 5000 lotes completos.

Cada uno de estos packs incluye una mochila unisex azul y el equipamiento básico para el aula: cuadernos A4 y A5, paquete de folios, lápices, bolígrafos, gomas, sacapuntas, estuches de colores, ceras, rotuladores, tijeras y pegamento en barra.

Requisitos para acogerse a esta ayuda

Las familias solicitantes deben estar empadronadas en Sevilla capital y con hijos estén escolarizados el próximo curso, acrediten ayudas municipales en los últimos doce meses y no superen los límites de renta fijados por el Área de Barrios y Colectivos de Atención Preferente (que se pueden consultar en la web municipal).

A su vez, tendrán prioridad las familias vinculadas a proyectos de intervención social, los hijos de mujeres víctimas de violencia de género, los menores adscritos al Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil y quienes participen en proyectos socioeducativos.

¿Cómo solicitar estas mochilas?

La solicitud puede realizarse de forma telemática a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento, adjuntando el modelo de inscripción y la documentación requerida, o de manera presencial en los registros de distrito con cita previa y en el Registro General (Plaza de San Sebastián, 1) sin cita.