El Ayuntamiento de Sevilla amplía a 2026 la vigilancia 24 horas del auditorio de la Cartuja

Más de tres años después de que Sebastián Yatra protagonizara el último concierto que se celebró en sus instalaciones, el Auditorio Rocío Jurado de la Isla de la Cartuja sigue cerrado y a la espera de un proyecto que permita poner en valor el ... espacio. El Ayuntamiento de Sevilla tiene sobre la mesa tres ofertas de grandes promotoras para hacerse con la gestión del edificio, incluyendo la instalación de una cubierta y la ampliación de su aforo por encima de las 14.000 butacas para que sea el más grande de toda Andalucía. La Gerencia de Urbanismo se encuentra trabajando en los pliegos de esta futura licitación, aunque el hecho de que por ahora siga cerrado y en una situación absoluta de abandono lo han convertido en el centro de varios actos de vandalismo en este último año.

El gobierno de José Luis Sanz se vio en la obligación de firmar un contrato con una empresa de seguridad para que se encargara de la vigilancia del recinto durante las 24 horas de los 365 días del año. Esta adjudicación a la empresa Seleco se produjo a finales de 2024, muy poco después del primer incendio que afectó a las instalaciones en la noche del 30 de noviembre de 2024, coincidiendo con el momento en el que el alcalde procedía a encender el alumbrado navideño de las calles. Aquel incidente afectó sólo al edificio de oficinas, con llamas de hasta seis metros que no provocaron daños de importancia en la estructura. Pero el ejecutivo municipal quiso blindar el auditorio con la presencia constante, primero de la Policía Local y, una vez adjudicado el contrato, de un equipo de vigilantes de seguridad.

El contrato se adjudicó por 255.848 euros a la empresa Seleco Vigilancia S.L., con una vigencia de un año que ahora finaliza. Entre las condiciones que debían cumplirse se encontraba la de asegurar la presencia de un vigilante en el interior de las instalaciones, evitando así que se produjeran nuevos ataques al edificio. Y es que, según advirtió el Ayuntamiento, todos los indicios llevaban a pensar que el incendio del 30 de noviembre de 2024 fue provocado. Sin embargo, la seguridad implementada en el auditorio no ha sido suficiente para impedir que este mes de septiembre se produjeran pequeños incidentes casi a diario durante toda una misma semana.

El 23 de septiembre

Todo comenzó con pequeños conatos incendios en las zonas verdes de los jardines situados alrededor del inmueble, aunque fueron extinguidos con rapidez y sin que pasaran a mayores por un grupo de bomberos de la capital hispalense. No obstante, el 23 de septiembre la situación fue todavía a más y lo que eran hechos aislados se transformaron en varios focos activados de forma simultánea. Uno de ellos, el más grave de todos, llegó a penetrar en el interior de las Auditorio Rocío Jurado, provocando que se quemaran parte de las butacas del graderío. Es más, hasta se produjo una impresionante columna de humo que era visible desde varios puntos de la ciudad. De nuevo, el Ayuntamiento habló de un acto «provocado» y confirmó que la vigilancia había resultado insuficiente para evitarlo.

La realidad es que mientras se resuelve la licitación para adjudicar el uso del edificio a un promotor privado, el gobierno de José Luis Sanz se ha visto en la obligación de mantener el contrato con una empresa de seguridad más allá del plazo previsto, que era el año 2025 al completo. Por ello, en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla que se celebrará hoy se ha incluido en el orden del día la aprobación del gasto, pliegos de condiciones y anexos del contrato de seguridad, control y vigilancia del Auditorio Rocío Jurado. Fuentes municipales han confirmado que en los próximos días se llevará a cabo la licitación para que las empresas interesadas concurran a esta oferta, que mantendrá el mismo presupuesto del año pasado y unas condiciones idénticas. Es decir, la vigilancia del recinto las 24 horas del día, aunque en este caso durante todo el año 2026.