El Ayuntamiento de Sevilla amplía a 2026 la vigilancia 24 horas del auditorio de la Cartuja

La Junta de Gobierno aprobará hoy el gasto, pliegos de condiciones y anexos del contrato de seguridad del recinto, que sufrió el último acto vandálico en un incendio a finales de este septiembre

El último incendio provoca más daños en el auditorio Rocío Jurado de Sevilla antes del proceso de cesión municipal

El incendio en el interior del Auditorio Rocío Jurado del pasado 23 de septiembre
El incendio en el interior del Auditorio Rocío Jurado del pasado 23 de septiembre
Mario Daza

Más de tres años después de que Sebastián Yatra protagonizara el último concierto que se celebró en sus instalaciones, el Auditorio Rocío Jurado de la Isla de la Cartuja sigue cerrado y a la espera de un proyecto que permita poner en valor el ... espacio. El Ayuntamiento de Sevilla tiene sobre la mesa tres ofertas de grandes promotoras para hacerse con la gestión del edificio, incluyendo la instalación de una cubierta y la ampliación de su aforo por encima de las 14.000 butacas para que sea el más grande de toda Andalucía. La Gerencia de Urbanismo se encuentra trabajando en los pliegos de esta futura licitación, aunque el hecho de que por ahora siga cerrado y en una situación absoluta de abandono lo han convertido en el centro de varios actos de vandalismo en este último año.

