El Ayuntamiento de Sevilla activa la campaña de frio con 141 plazas para personas sin hogar

Esta red municipal permite el acceso sin requisitos previos y ofrece servicios de alimentación, higiene y lavandería

El Ayuntamiento de Sevilla renueva parte del asfaltado de la Carretera Carmona y anuncia obras en el Parque Atlántico

El delegado de Derechos Sociales, José Luis García con trabajadores abc

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña de frío para proteger a las personas en situación de sinhogarismo durante los meses de bajas temperaturas, entre noviembre de 2025 y marzo de 2026. «Nuestro objetivo es claro: que ... nadie pernocte a la intemperie. Reforzamos recursos, ampliamos plazas en episodios de frío o lluvia y activamos rutas de calle para llegar antes a quien más lo necesita», ha subrayado el delegado de Derechos Sociales, José Luis García.

