El Ayuntamiento de Sevilla activa la campaña de frio con 141 plazas para personas sin hogar

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña de frío para proteger a las personas en situación de sinhogarismo durante los meses de bajas temperaturas, entre noviembre de 2025 y marzo de 2026. «Nuestro objetivo es claro: que ... nadie pernocte a la intemperie. Reforzamos recursos, ampliamos plazas en episodios de frío o lluvia y activamos rutas de calle para llegar antes a quien más lo necesita», ha subrayado el delegado de Derechos Sociales, José Luis García.

La red municipal dispone de 111 plazas de baja exigencia, que aumentan a 141 durante las alertas por frío o lluvia. El dispositivo se distribuye en cinco centros y servicios de la ciudad.

Distribución de los centros

Habrá 40 plazas gestionadas por Umies, en el que con este recurso opera 24 horas al día en el Hogar Virgen de los Reyes, ofreciendo alojamiento, servicios de alimentación (desayuno, almuerzo, merienda y cena) y espacios para la higiene personal y el cuidado de pertenencias. El acceso se realiza a través de la Unidad de Emergencias Sociales de Umies, que coordina las derivaciones desde las rutas de calle.

Contará con 30 plazas en el centro Miguel de Mañara. Este dispositivo abre en horario nocturno, de 19.30 a 8.00 horas, e incluye alimentación completa, ropería, servicios de higiene y alojamiento. El acceso es directo y se gestiona mediante atención presencial en el propio centro.

Tendrá 18 plazas gestionadas por Antaris. Este servicio, disponible de 20.00 a 8.00 horas, ofrece alojamiento, cena, desayuno y servicios básicos de higiene. Las derivaciones pueden realizarse directamente o a través de Umies.

Por último, 23 plazas en el Centro de Encuentro y Acogida de Fundación Atenea. Estas plazas operan 24 horas al día e incluyen servicios similares, como consigna, alimentación y alojamiento. Las derivaciones pueden hacerse directamente o por la Unidad de Emergencias Sociales de Umies.

Además, se optimizan las plazas disponibles del Centro de Alta Tolerancia (CAT) y del Centro de Acogida Municipal (CAM) cada tarde a partir de las 15.00 horas, y se prevé alojamiento en hostales para situaciones no cubiertas por los recursos anteriores, gestionadas también por Umies. Estos dispositivos de baja exigencia permiten el acceso sin requisitos previos y ofrecen servicios esenciales como alimentación, higiene, consigna, lavandería y pernocta.

Durante las alertas meteorológicas, se activan 30 plazas adicionales gestionadas por Umies para dar cobertura de 24 horas. Estas medidas se complementan con una intensificación de las rutas de calle, destinadas a localizar a las personas más vulnerables, ofrecerles información y motivarlas a acceder a los recursos habilitados. También se ofrecerán mantas y sacos de dormir para aquellos que no quieran recurrir al servicio de acogida.