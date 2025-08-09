El Ayuntamiento renueva el cerramiento del colegio Nuestra Señora de la Paz en el Polígono Sur Continúa el plan de transformación y recuperación de los centros escolares, cuya inversión supera ya los 22 millones de euros

El Gobierno municipal ha anunciado la renovación del cerramiento del CEIP Nuestra Señora de la Paz en el Polígono Sur. Con una inversión de más de 40.000 euros, se ha sustituido durante los últimos meses los cerramientos actuales en un tramo en riesgo por unos nuevos «que reforzarán la seguridad de este centro y que cumplen así con una demanda de este centro educativo ubicado en el barrio de la Oliva del Distrito Sur», ha destacado la delegada de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver.

«Esta necesidad se remonta a octubre de 2021, momento en el que se desploma el cerramiento de la parcela entre las calles Madre del Creador esquina con la calle Madre Amable, reconstruyéndose en junio de 2022. Este hecho no fue suficiente y nos hemos puesto en marcha para realizar una sustitución parcial del cerramiento afectado con totales garantías, reconstruyéndolo con la misma tipología y devolviendo la verticalidad al muro», ha destacado Gastalver.

La obra «estaba provocada por el mal estado en el que se encontraba el cerramiento, que presentaba múltiples roturas. Por ello, desde ahora, toda la comunidad educativa de este centro ya cuenta con un perímetro de seguridad acorde a sus demandas y con totales garantías». Estas obras se unen a otros trabajos similares de cerramientos ya renovados en centros como el CEIP Santa Clara, en San Pablo - Santa Justa o el CEIP Pablo Picasso, en el Distrito Norte y uno que comenzará en próximas fechas como el CEIP Paz y Amistad, también en el Distrito Sur.

Una «avalancha» de obras en los centros escolares

«Estos trabajos se enmarcan dentro de la avalancha de obras que venimos realizando, estamos ejecutando y llevaremos a cabo en los colegios públicos de Sevilla, para sacarlos así del abandono de décadas», ha señalado Gastalver. En este sentido, Gastalver ha recordado que «61 colegios públicos de Sevilla estarán de obra o con actuaciones importantes desde este verano en adelante durante los próximos meses». Por todo ello, «en estos momentos este equipo de gobierno tiene 2,9 millones de euros en ejecución en numerosas obras y actuaciones en 39 centro educativos de la ciudad de Sevilla».

Por otro lado, ha señalado que «4,1 millones de euros están en estos momentos en tramitación y que corresponden a 30 colegios. De ellos, 2,17 millones de euros están adjudicados a día de hoy para 22 actuaciones en centros educativos de la ciudad. Esto quiere decir que estas obras van a comenzar en breve». Del mismo modo, Sanz ha señalado que «en estos momentos se están redactando proyectos con un valor total de 1,7 millones que corresponden a 12 colegios.

Por todo, ello «a fecha de hoy, este gobierno municipal tiene casi 17,6 millones de euros en movimiento destinados a obras en los colegios públicos de Sevilla, a lo que se suman 2,5 del contrato de mantenimiento y otros dos millones en otras actuaciones en la misma materia al margen de dicho contrato. Todo ello hace una suma de 22,1 millones de euros de inversión en reformar los colegios de Sevilla en este año 2025».

Como ha destacado Gastalver, «este plan especial puesta a punto colegios es una realidad. Durante todo el mandato se van a realizar actuaciones en prácticamente los 103 centros escolares de Sevilla, priorizando las obras de primera necesidad. Hemos puesto en marcha también una plataforma de incidencias PGICS. En esta plataforma quedan integrados todos los servicios de mantenimiento con la finalidad de la prestación más eficaz e inmediata a todos los centros de infantil y primaria».