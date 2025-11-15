El Ayuntamiento de Sevilla reasfaltará cinco calles de Nervión y Sevilla Este

El Ayuntamiento de Sevilla asfaltará durante la próxima semana cinco calles de los distritos de Nervión y Sevilla Este. En concreto, se trata de la renovación del pavimento de las calles Doctor Felipe Martínez, Pilar, Céfiro y Alcuza, del distrito Nervión; y la ... calle Ulises, de Sevilla Este. Son trabajos por valor de 185.000 euros cuyo comienzo tendrá lugar el lunes 17 y finalizarán el viernes 21 de noviembre, en unas actuaciones que se llevarán a cabo en horario nocturno para entorpercer lo menos posible el tráfico durante el día.

Informa el Ayuntamiento de Sevilla de todas las actuaciones y los desvíos de tráfico de las calles que van a reasfaltarse de la siguiente manera:

Calle Ulises

Con una inversión de 90.000 euros, la calle Ulises, ubicada en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca-, verá renovado al completo su pavimento gracias a los trabajos que se llevarán a cabo desde el 17 y hasta el 20 de noviembre, en horario, de 20:00 a 06:00 horas. Durante estos días el plan de tráfico propuesto establece las medidas siguientes:

La intersección con calles Horizontes y Telémaco no se cortará quedando habilitada al tráfico, mientras que las calles Argos (desde la calle Laertes) y Viajeros (desde la calle Proverbios) quedarán en «fondo de saco», con acceso únicamente a residentes. Por ello se establecen los siguientes itinerarios alternativos:

- Viajeros - Proverbios - Horizontes - Telémaco

- Argos - Laertes - Telémaco

- Doctor Miguel Ríos Sarmiento - Demófilo - Avda. de las Ciencias

Calles Alcuza y Céfiro

Desde el próximo lunes 17 de noviembre y hasta el día 21, se realizarán los trabajos en las calles Alcuza y Céfiro que cuentan con una inversión de 52.744 euros. Con motivo de estas obras, se cortarán ambas calles al tráfico entre las 20:00 y las 06:00 horas. Durante estos días, la calle Mallén queda en «fondo de saco» desde la calle Sacrificio hasta la calle Céfiro, con acceso únicamente a residentes; y los itinerarios alternativos desde calle Pablo Picasso hacia Luis Montoto se plantea por las calles:

- Concejal Francisco Ballesteros - Sacrificio - Pilar

- Pascual González - Sacrificio - Pilar

- Sacrificio - Pilar

Doctor Felipe Martínez

La actuación de mejora del viario en las calle Dr. Felipe Martínez, en Nervión, será desde el 18 al 21 de noviembre. De 20:00 a 06:00 horas esta calle estará totalmente cortada al tráfico para la ejecución de los trabajos para los que se han invertido 20.237 euros.

Por ello, durante estos días, las calles San Ignacio (desde la calle Fernando Tirado hasta la calle Doctor Felipe Martínez) y Juan de Zoyas (desde la calle Maese Farfán hasta la calle Doctor Felipe Martínez) quedan en «fondo de saco», con acceso únicamente a residentes; y se establecen los siguientes itinerarios alternativos:

- Fernando Tirado - Luis Montoto

- Santo Domingo de la Calzada - Juan de Zoyas - Maese Farfán

Calle Pilar

El reasfaltado en la calle Pilar, en el tramo comprendido entre Luis Montoto y concejal Francisco Ballesteros, cuenta con una inversión de 21.357 euros y se realizará entre el 18 y 21 de noviembre, donde está previsto el corte total de la vía en horario nocturno de 20:00 a 06:00 horas.

La intersección con calles Sacrificio y Mallén no se cortará quedando habilitada al tráfico. La calle Concejal Francisco Ballesteros queda en «fondo de saco» desde la calle Alcuza con acceso únicamente a residentes y, como itinerarios alternativos se establecen los siguientes:

- Mallén - Céfiro - Kansas City

- Alcuza - Céfiro - Kansas City