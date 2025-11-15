Suscríbete a
ABC Premium

El Ayuntamiento de Sevilla reasfaltará cinco calles de Nervión y Sevilla Este

Las actuaciones comenzarán este lunes 17 y finalizarán el 21 de noviembre

Cartel que anuncia la renovación del pavimento de la calle Ulises
Cartel que anuncia la renovación del pavimento de la calle Ulises ABC

S. L.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Sevilla asfaltará durante la próxima semana cinco calles de los distritos de Nervión y Sevilla Este. En concreto, se trata de la renovación del pavimento de las calles Doctor Felipe Martínez, Pilar, Céfiro y Alcuza, del distrito Nervión; y la ... calle Ulises, de Sevilla Este. Son trabajos por valor de 185.000 euros cuyo comienzo tendrá lugar el lunes 17 y finalizarán el viernes 21 de noviembre, en unas actuaciones que se llevarán a cabo en horario nocturno para entorpercer lo menos posible el tráfico durante el día.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app