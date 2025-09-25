El Ayuntamiento de Sevilla reabre San Hermenegildo este sábado tras casi 20 años cerrado Los ciudadanos podrán contemplar el resultado de la restauración de este edificio del siglo XVI

Este sábado San Hermenegildo volverá a abrir sus puertas tras casi 20 años cerrado. El Ayuntamiento de Sevilla dejará así que el público pueda observar el resultado de las obras de restauración de este emblemático edificio del siglo XVI que ahora se convierte en un nuevo espacio cultural para la ciudad.

El histórico edificio, situado en la Plaza de la Concordia, abrirá este 27 de septiembre en horario ininterrumpido de 9:00 a 19:00 horas, la entrada será totalmente libre y por orden de llegada, ya que no será necesario ningún tipo de reserva.

Las obras de restauración acometidas, principalmente, en sus fachadas y cubiertas ha contado con una inversión de más de 879.000 euros. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha querido «invitar a todos los sevillanos y a quienes nos visiten a acercarse, descubrir y disfrutar de este emblemático edificio que ha recuperado todo su esplendor después de dos décadas abandonado».

Sanz ha destacado que «San Hermenegildo es un símbolo de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Recuperarlo para la ciudad es motivo de orgullo y una muestra más de nuestro compromiso con la cultura». En esta línea, el primer edil ha recordado que «desde este equipo de Gobierno, continuamos trabajando para desbloquear proyectos enquistados durante años y sacar del abandono edificios históricos que estaban en desuso como San Hermenegildo, el Monasterio de San Jerónimo, el Mercado de la Puerta de la Carne, el Palacio del Pumarejo o la Casa Cernuda, entre otros».

Tras la intervención que el consistorio ha llevado a cabo, a través de la Gerencia de Urbanismo, será la Fundación Focus Loyola quien se encargue ahora de realizar obras en el interior del edificio para adecuar este espacio a la que será su nueva sede y Centro de Investigación Diego Velázquez.

La recuperación de San Hermenegildo

En esta iglesia, diseño de Juan Bautista de Villalpando, se ha recuperado casi en su totalidad la estructura de madera original de la cubierta de finales del siglo XVI. Se han sellado grietas y consolidado el yeso de la bóveda interior, considerada una joya -diseño del escultor Herrera el Viejo-, que estaba dañada principalmente por el agua de la lluvia.

Las fachadas originales, situadas al norte y este, se han restaurado al completo. En la de Jesús del Gran Poder (este) se ha dejado al descubierto una leyenda para dejar testimonio de cómo era este edificio en 1738.