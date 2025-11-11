El Ayuntamiento presupuesta para las productividades de 2026 el mismo dinero agotado en mayo este año

El debate sobre las productividades de la Policía Local de Sevilla se repite año tras año, con la base de que la plantilla arrastra un déficit estructural de agentes en activo porque las convocatorias de nuevas plazas no alcanzan a superar la concatenación de ... vacantes derivadas principalmente de las jubilaciones, pero es un problema en el que se replican igualmente otros aspectos, sin que se alcance una solución final.

Y es que el proyecto presupuestario del Ayuntamiento de Sevilla para 2026, pergeñado por el gobierno del popular José Luis Sanz, contempla de nuevo una partida de 17,3 millones de euros para sufragar las horas extraordinarias a abonar a los agentes de la Policía Local por servicios especiales, en un contexto de incremento de los eventos y actividades públicas que acoge la ciudad, con la consiguiente necesidad de incorporar despliegues preventivos y de seguridad para tales actos.

La inclusión de esta cifra en las nuevas cuentas debe ser encuadrada en un marco, en el cual pesa el hecho de que el actual presupuesto municipal de 2025 contaba con esa misma cuantía para las productividades de la Policía Local, siendo agotada la misma ya en mayo de este ejercicio, lo que refleja a todas luces la insuficiencia de este montante.

Al detalle, el Gobierno local del popular José Luis Sanz presentaba aquella cifra de 17,3 millones pintada en el presupuesto municipal de 2025 como «la mayor de la historia» que había presupuestado el Consistorio para pagar horas extraordinarias a la Policía Local, ante el aumento de demanda de servicios especiales por el auge de los eventos religiosos, deportivos, sociales y de diversa índole y la falta de agentes activos por las vacantes sin cubrir que arrastra históricamente el Cuerpo de Policía Local.

Es necesario reconocer, eso sí, que el año previo, el de 2024, había arrancado con una partida para productividades de la Policía Local de 6,3 millones de euros, similar a la de 2023; aunque al cerrar el año esta cifra se había elevado a 26 millones de euros, gracias a instrumentos como el reconocimiento de deuda y modificaciones presupuestarias, para hacer frente a las horas extraordinarias encomendadas a la Policía Local al margen de la cuantía inicial disponible para este concepto.

Para el gobierno local, estos 17,3 millones de euros suponían una cuantía «adecuada» para afrontar las contingencias en materia de servicios extraordinarios.

Pero sea como sea, lo cierto es que en mayo de este año, el Ayuntamiento hispalense había consumado por completo los más de 17,3 millones de euros presupuestados inicialmente para las productividades u horas extra de la Policía Local, reclamando los agentes el abono de los servicios especiales prestados desde entonces en el marco del creciente número de eventos que acoge Sevilla; y de nuevo el proyecto presupuestario del año siguiente cuenta con la misma cifra, que nace quizá coja vista la experiencia previa.

Es más, no serían pocos los agentes que habrían declinado en las últimas semanas adherirse a los nuevos cuadrantes de horas extraordinarias de la Policía Local, por los retrasos en el abono de los servicios especiales prestados desde mayo.

En cualquier caso, la situación no es nueva, como indican desde la plantilla, cuya representación viene reivindicando una y otra vez tanto la cobertura de las vacantes pendientes, como el abono de las productividades atrasadas y una solución definitiva al asunto de las horas extra.

En el nuevo proyecto presupuestario municipal de 2026, aún pendiente de negociación y aprobación por parte de los grupos municipales, la Policía Local contará con más de 97 millones con un alza de 17 millones adicionales, incluyendo la previsión del inicio de la nueva convocatoria de 100 plazas para cubrir el mismo número de vacantes, algo que ya figuraba en las cuentas de este año; 2,8 millones para inversiones en la flota de vehículos y los citados 17,3 millones para productividades, con lo que repite más de una de las partidas.