El Ayuntamiento invertirá otros 4,8 millones en poner ascensores en más pisos cárcel

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Urbanismo, tiene previsto aprobar el próximo martes en el Consejo de Gobierno de la Gerencia la segunda fase de su línea de ayudas para la instalación de ascensores dentro de bloques de vivienda que carezcan de dicho equipamiento.

Tras la aprobación de la primera convocatoria, dotada con 2,1 millones de euros, esta segunda cuenta con un importe de 4,8 millones de euros para el Polígono San Pablo; mientras el conjunto del programa cuenta con un presupuesto de diez millones de euros, según recuerda el Consistorio.

Con esta nueva tanda de ayudas, se concederá a cada intercomunidad de propietarios 120.000 euros para la instalación de ascensores en sus bloques de pisos del Polígono San Pablo.

El concejal popular de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha manifestado que «gracias a estas ayudas podrá llevarse a cabo la colocación de 40 nuevos ascensores». Una vez publicadas ambas convocatorias de ayudas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el plazo de presentación de solicitudes será de dos meses desde la publicación de las mismas, mientras las zonas abarcadas por las ayudas pueden ser consultadas en la página web de Urbanismo.