El Ayuntamiento invertirá más de 650.000 euros para mejorar el pavimento en siete distritos de Sevilla

Urbanismo realizará doce nuevas actuaciones especiales de mejora de pavimentos en siete distritos de la ciudad de Sevilla que se llevarán a cabo durante las próximas semanas y que contarán con una inversión municipal de 650.450 euros.

En concreto, según ha informado ... el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa, las actuaciones se realizarán en el distrito San Pablo-Santa Justa; en el distrito Cerro-Amate; en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca; en Madre Rafols, en el distrito Los Remedios; y en Nervión, entre otros.

De esta forma, la Comisión Ejecutiva de Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA), que tiene prevista su celebración este miércoles, aprobará los documentos técnicos de un nuevo grupo de estas actuaciones de mejora urbana, que repercuten «directa y positivamente en el estado e imagen de los barrios donde se desarrollan y, en especial, en la vida de sus vecinos«.

Con el objetivo de «renovar y poner a punto igualmente los pavimentos de la ciudad», desde este lunes se trabaja también en varios reasfaltados programados en el distrito Bellavista-La Palmera.

Piscina cubierta en Triana

Además, la GUMA ha adjudicado en estos días también los trabajos de redacción del proyecto de la nueva piscina cubierta que está previsto construir en el Centro Deportivo Vega de Triana. Se trata de una actuación de «gran importancia para el barrio de Triana y para la ciudad en general», dada la «escasez» de este tipo de dotaciones.

En concreto, en el distrito Triana no se dispone de ninguna instalación pública de este tipo gestionada directamente por el Ayuntamiento de Sevilla. Por este motivo, se ha optado por integrar la piscina prevista en un centro deportivo en funcionamiento, como es el Centro Deportivo Vega de Triana, lo que permite «optimizar la gestión de la misma» para el propio ayuntamiento, así como «completar y mejorar» la oferta de este centro deportivo.

El contrato de asistencia técnica ha sido adjudicado por un importe de 193.600 euros tras la celebración de un segundo concurso público para ello, toda vez que el primero quedó desierto por la falta de licitadores, según ha señalado el Consistorio.

El servicio que se contrata incluye tanto la redacción de proyecto básico y de ejecución de la nueva piscina cubierta a construir, como la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de obras de edificación.

Para la primera de las fases se concede un plazo de 18 semanas. El tiempo estimado de duración de las obras de construcción de la piscina, una vez puedan dar comienzo éstas tras la adjudicación del contratista que las vaya a llevar a cabo, es de 20 meses.