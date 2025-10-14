Suscríbete a
El Ayuntamiento invertirá más de 650.000 euros para mejorar el pavimento en siete distritos de Sevilla

Urbanismo llevará a cabo doce actuaciones en las próximas semanas para «renovar y poner a punto» los pavimentos, y ha adjudicado la redacción del nuevo proyecto de piscina cubierta en el Centro Deportivo Vega de Triana

La plaza Nueva ha sido repavimentada este año
La plaza Nueva ha sido repavimentada este año

Urbanismo realizará doce nuevas actuaciones especiales de mejora de pavimentos en siete distritos de la ciudad de Sevilla que se llevarán a cabo durante las próximas semanas y que contarán con una inversión municipal de 650.450 euros.

En concreto, según ha informado ... el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa, las actuaciones se realizarán en el distrito San Pablo-Santa Justa; en el distrito Cerro-Amate; en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca; en Madre Rafols, en el distrito Los Remedios; y en Nervión, entre otros.

