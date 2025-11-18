Suscríbete a
El Ayuntamiento tendrá que indemnizar a la empresa a la que el PSOE adjudicó las obras de Mateos Gago

La Justicia da la razón a la reclamación de Grulop 21 y señala que la cancelación de aquel contrato debió hacerse por una resolución y no por nulidad

La Gerencia de Urbanismo dará hoy luz verde al procedimiento para acordar la cantidad exacta que habrá que abonar a esta empresa

Urbanismo vuelve a licitar la peatonalización de la calle Mateos Gago

Las obras de peatonalización de la calle Mateos Gago concluyeron el año 2021
Mario Daza

Casi un lustro después de que terminaran las obras de peatonalización de la calle Mateos Gago, el Ayuntamiento de Sevilla tendrá que asumir ahora el pago de una indemnización a la primera empresa a la que el gobierno del PSOE le adjudicó estos trabajos ... en el año 2018. Esta actuación encaminada a suprimir el paso de vehículos por esta zona patrimonial para ganar más espacio para los peatones fue una de las banderas del ejecutivo liderado por el socialista Juan Espadas. Sin embargo, la intervención que se anunció en el año 2018 sufrió una serie de retrasos en su ejecución que la dilataron en el tiempo. Entre ellas, la revocación del contrato que fue adjudicado en su momento a la empresa Grulop 21, a la que se acusó en su día de ofertar con una baja temeraria al presupuesto de la licitación.

