El Ayuntamiento culpa a la Aemet y al Gobierno de la falta de previsiones para el temporal: «Sevilla ha pagado caro la incompetencia del Ministerio»

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha explicado que la falta de datos por parte de la AEMET impidió que el Ayuntamiento de Sevilla tuviera preparado un despliegue mayor ante el temporal histórico del pasado miércoles que provocó graves inundaciones en buena parte ... de la ciudad.

A raíz de las informaciones publicadas por este periódico, el gobierno municipal se ha pronunciado ante la falta de datos que disponían sobre el temporal que estaba por venir. Bueno no entiende que no se decretase la alerta roja, por ello pide explicaciones a la AEMET y al subdelegado del Gobierno. El portavoz del PP ha recordado que el Ayuntamiento tenía previsto el dispositivo, que fue reforzado, pero «si se hubiera tenido información en tiempo y forma los servicios se hubieran reforzado desde mucho antes«.

«Sevilla ha pagado caro la incompetencia del Ministerio, muchos garajes inundados y Fibes todavía sigue cerrado», ha manifestado Bueno. Ha añadido que «no es un asunto para confrontación política, es un asunto que requiere de la responsabilidad de todos y que cada administración asuma sus competencias».

Desde Emasesa se contabilizaron 115 litros por metro cuadrado en solo 15 horas, con picos de 9 litros en 5 minutos y de 40 litros en una hora. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología afirma que las precipitaciones no llegaron hasta esos niveles históricos y que la estación del aeropuerto de San Pablo recogieron 99,5 litros por metro cuadrado, todavía en el umbral de aviso naranja y que justificaría que no se pasara al nivel rojo.