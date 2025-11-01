Suscríbete a
El Ayuntamiento culpa a la Aemet y al Gobierno de la falta de previsiones para el temporal: «Sevilla ha pagado caro la incompetencia del Ministerio»

El portavoz del gobierno municipal pide que den explicaciones tras la falta de información con las lluvias que evitó «un despliegue mayor»

Inundaciones en la calle López de Gomara, el pasado miércoles juan flores

C. R,

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha explicado que la falta de datos por parte de la AEMET impidió que el Ayuntamiento de Sevilla tuviera preparado un despliegue mayor ante el temporal histórico del pasado miércoles que provocó graves inundaciones en buena parte ... de la ciudad.

