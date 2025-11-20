El Ayuntamiento convoca un Pleno extraordinario para resolver el conflicto de la Policía Local

A falta de poco más de una semana para que tenga lugar el encendido del alumbrado navideño, el gobierno de José Luis Sanz aún no tiene un acuerdo con la Policía Local para organizar los servicios que los agentes tendrán que llevar a cabo ... a partir de ese día. La Delegación de Seguridad y Recursos Humanos lleva semanas negociando con los representantes sindicales para intentar llegar a un acuerdo de cara al Plan de Navidad, aunque los últimos encuentros han terminado sin acuerdo. Una situación compleja que se ha topado este jueves con un nuevo revés en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, donde todos los grupos de la oposición se han opuesto al planteamiento del ejecutivo municipal, que se ha visto en la obligación de retirar los puntos del orden del día relacionados con este este asunto.

El gobierno municipal pretendía aprobar hoy el levantamiento de un reparo suspensivo de la Intervención para abonar 4,9 millones de euros de horas extra realizadas por la Policía Local y los Bomberos durante los años 2024 y 2025. También, y por vía de urgencia, se traía un expediente para realizar una modificación presupuestaria que permitiera consignar 5,6 millones de euros para financiar el Plan de Navidad que han planteado a los agentes y que ha sido rechazado por los sindicatos, que piden que como mínimo sea de 8 millones de euros, tal y como se hizo el año pasado. El rechazo claro de la oposición a la primera propuesta y, el presumible voto en contra para la segunda, han llevado al ejecutivo de Sanz a retirar ambas propuestas. Eso sí, con un plan alternativo bajo el brazo que ahora llevarán a cabo.

Según ha podido saber este periódico, a última hora de ayer, los concejales del grupo municipal de Vox anunciaron al gobierno de Sanz que iban a votar en contra de ambas propuestas, argumentando que no tenían toda la información y que no se podía estar constantemente levantando los reparos suspensivos de la Intervención. Su alternativa era la convocatoria de un Pleno extraordinario y monográfico en el que se abordara la situación de la Policía Local, que año a año genera un importante desembolso en el pago de las horas extra por atender al amplísimo calendario de eventos de la ciudad. La propuesta fue vista con buenos ojos por el alcalde, que vio una salida a un bloqueo que cada vez es más urgente por las premuras del tiempo.

Este jueves, poco después de que se retiraran ambos puntos del orden del día, el Ayuntamiento procedía oficialmente a la convocatoria del Pleno con carácter extraordinario que se dedicará en exclusiva a la Policía Local. Las mismas fuentes municipales consultadas por ABC han confirmado que la sesión se realizará el próximo miércoles 26 de noviembre, incluyendo en su debate tanto el pago de las horas extra pendientes como el desbloqueo de las cantidades necesarias para financiar el próximo Plan de Navidad. Hasta entonces, el gobierno de José Luis Sanz seguirá manteniendo reuniones con los sindicatos de los agentes de cara a que se pueda alcanzar un acuerdo entre las dos partes, que a día de hoy parece bastante complicado.

El gobierno local quiere que la consideración de servicios extraordinarios sólo lo tengan los festivos y fines de semana entre el 28 de noviembre y el 21 de diciembre, pasando a ser diaria entre el 22 de diciembre y el 7 de enero. Esto, en suma, supondría un desembolso de 5,6 millones de euros. Pero, por contra, los agentes consideran que esta propuesta es insuficiente y quieren que el pago de las productividades se extienda entre el 28 de noviembre y el 7 de enero. Es decir, durante todas las jornadas. Un esfuerzo que valoran, como mínimo, en los 8 millones de euros que ya destinaron a este fin en el pasado año, coincidiendo además con la celebración de la Magna del II Congreso de Hermandades y Piedad Popular.