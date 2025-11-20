Suscríbete a
Cambio en el gobierno de José Luis Sanz: refuerza la figura de Blanca Gastalver tras la marcha de Silvia Pozo

El Ayuntamiento convoca un Pleno extraordinario para resolver el conflicto de la Policía Local

El alcalde convoca a todos los ediles el miércoles 26 de noviembre para desbloquear el Plan de Navidad y el pago de las horas extra pendientes de abono

José Luis Sanz da marcha atrás y retira el Plan de Navidad de la Policía Local del Pleno por el bloqueo de la oposición

Un Policía Local de Sevilla durante uno de los eventos navideños en la ciudad
Mario Daza

A falta de poco más de una semana para que tenga lugar el encendido del alumbrado navideño, el gobierno de José Luis Sanz aún no tiene un acuerdo con la Policía Local para organizar los servicios que los agentes tendrán que llevar a cabo ... a partir de ese día. La Delegación de Seguridad y Recursos Humanos lleva semanas negociando con los representantes sindicales para intentar llegar a un acuerdo de cara al Plan de Navidad, aunque los últimos encuentros han terminado sin acuerdo. Una situación compleja que se ha topado este jueves con un nuevo revés en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, donde todos los grupos de la oposición se han opuesto al planteamiento del ejecutivo municipal, que se ha visto en la obligación de retirar los puntos del orden del día relacionados con este este asunto.

