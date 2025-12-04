Suscríbete a
El Ayuntamiento contesta a los sindicatos policiales que está «abierto al diálogo dentro de los límites que marca la ley»

Juan Bueno señala que «la ciudad está funcionando gracias al buen trabajo» de los agentes que sí están cumpliendo los servicios extraordinarios

El 70 por ciento de los policías locales del dispositivo especial del derbi no acude a prestar servicio

Los sindicatos de la Policía Local piden a José Luis Sanz «bajar el balón» pero le denunciarán por lo penal si el juzgado suspende el Plan de Emergencia

Policías en el centro de Sevilla
Policías en el centro de Sevilla Manuel olmedo
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

El portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, el edil popular Juan Bueno, ha defendido este jueves que el Ejecutivo local está «abierto al diálogo pero siempre dentro de los límites que marca la ley», en alusión a la postura de la Intervención municipal sobre ... el máximo de fondos permitido para las horas extra del nuevo plan de Navidad de la Policía Local, cuya plantilla protagoniza un conflicto por la falta de acuerdo al respecto.

