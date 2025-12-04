El Ayuntamiento contesta a los sindicatos policiales que está «abierto al diálogo dentro de los límites que marca la ley»

El portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, el edil popular Juan Bueno, ha defendido este jueves que el Ejecutivo local está «abierto al diálogo pero siempre dentro de los límites que marca la ley», en alusión a la postura de la Intervención municipal sobre ... el máximo de fondos permitido para las horas extra del nuevo plan de Navidad de la Policía Local, cuya plantilla protagoniza un conflicto por la falta de acuerdo al respecto.

En unas declaraciones difundidas por el Consistorio, el portavoz del Gobierno ha asegurado que «no todos los policías están alineados» con los sindicatos, que han recurrido por lo Contencioso Administrativo la decisión del alcalde, José Luis Sanz, de activar el nivel uno del Plan de Emergencia para convertir en obligatorios los servicios extraordinarios promovidos para la Navidad, para los cuales no contaba con acuerdo con los sindicatos por las horas extra ligadas a los mismos.

Mientras los mencionados servicios extraordinarios de Navidad han estado marcados por las ausencias de gran parte de los efectivos, extremo que ahora habrán de justificar ante el Ayuntamiento; Bueno ha defendido que «la ciudad está funcionando con normalidad gracias al buen trabajo de muchos policías locales» que sí han asistido a estos turnos especiales.

Además, mientras los sindicatos policiales han pedido al alcalde que «baje el balón» y recupere la negociación, aunque avisándole de una posible denuncia penal por prevaricación si la Justicia suspende cautelarmente el Plan de Emergencia; Bueno ha alegado que «desde el principio este gobierno está abierto al diálogo, pero siempre dentro de los límites que marca la ley y ajustándonos a esos límites legales».

Así, tras acusar los sindicatos al alcalde de recurrir al Plan de Emergencia para imponer los turnos especiales en lugar de negociarlos; el edil popular ha asegurado que se trata de «un mecanismo legal que permite disponer de todos los recursos municipales de forma inmediata, ante la hipotética ausencia de policías en unas fechas clave para la ciudad».

Bueno ha esgrimido, de este modo, la última propuesta del Gobierno local, con 5,6 millones de euros para el pago de las horas extra de los agentes estas navidades, después de que en mayo quedase agotada la partida presupuestaria convencional de 17 millones dedicada a este concepto, en un contexto de auge de los eventos públicos que acoge la ciudad con sus necesarios despliegues en materia de seguridad.

Los sindicatos han venido rechazando esta propuesta al entender que supone un dispositivo "intermitente" e insuficiente para la ciudad y que impide la conciliación de los agentes.