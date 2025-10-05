El Ayuntamiento cede un espacio en San Bernardo para un proyecto de recuperación de gorriones

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la cesión de una nave situada en la calle Campamento del barrio de San Bernardo a la Fundación Iberhanse. En ella, el empresario Luis Bolaños instalará su sede central, de modo que en ella se desarrollen actividades que ... promuevan la concienciación sobre el medio ambiente, la formación, la divulgación cultural y científica. Uno de los objetivos que se pondrá en marcha en este espacio, cuya concesión fue ratificada por la Junta de Gobierno Local en su última reunión del mes de septiembre, es el impulso en la capital hispalense del denominado modelo de Agricultura Bioinclusiva, que ya se ha puesto en marcha en otras zonas.

Hace unos meses, este empresario, que hace casi una década implantó un modelo de producción que replicaba el funcionamiento de un bosque en las fincas de El Esparragal y El Cerro, explicaba en una entrevista a ABC de Sevilla los detalles de esta iniciativa. «Tenemos que recuperar las poblaciones perdidas de gorriones, vencejos y cernícalos que nos han acompañado siempre y desaparecen a un ritmo vertiginoso». Para ello, su propuesta era trasladar el modelo de estas fincas citrícolas a la ciudad, buscando la colaboración con el Consistorio.

«Estamos en conversaciones con el Ayuntamiento de Sevilla para articular un plan completo de recuperación de la biodiversidad», dijo entonces a este periódico. Y así ha sido. La cesión de estos terrenos le va a permitir poner en marcha una iniciativa que bautizó como 'Los gorriones de Bécquer' y que busca paliar la falta de un hábitat adecuado para su desarrollo, ya que a su juicio es esta la principal causa de la pérdida de su población. «Hasta hace poco, los tejados de nuestras ciudades eran un refugio perfecto para su anidación», puesto que «cuando las épocas de lluvia terminaban se veía brotar hierba entre las tejas». Sin embargo, «las nuevas construcciones están perfectamente aisladas y han eliminado estos espacios». Por eso ahora, entre las acciones previstas para su desarrollo, busca instalar hábitats de crianza artificiales que lo permitan.

La cesión del espacio se producirá por un periodo de 75 años y permitirá a la fundación la organización de una serie de iniciativas vinculadas con su actividad. Por un lado, y según la propuesta que presentó Bolaños al propio Ayuntamiento, se organizarán excursiones educativas para colegios locales, en las que los alumnos participarán en talleres y actividades interactivas con las que fomentar el conocimiento y respeto a la naturaleza. Además, se llevarán a cabo talleres para el público en general y que se centrarán en la fabricación de cajas nido para aves, promoviendo así la recuperación de la biodiversidad local. Todo ello, con la intención de que los participantes aprendan técnicas de construcción y la importancia que tienen este tipo de acciones para el ecosistema urbano.

La puesta en valor de esta nave sin uso de la calle Campamento permitirá además la organización de exposiciones de arte relacionadas tanto con la naturaleza como con la biodiversidad. En ellas se invitará a artistas locales, nacionales e internacionales que muestren sus obras de forma temporal. Junto a ello, se habilitará un espacio para la celebración de conferencias, charlas y presentaciones de libros relacionados con la misma temática. El proyecto se completa con formaciones impartidas por expertos en desarrollo sostenible y dirigidas a empresas, asociaciones y administraciones públicas, así como jornadas temáticas que se pondrán en marcha de la mano de las universidades.