El Ayuntamiento cede un espacio en San Bernardo para un proyecto de recuperación de gorriones

La Junta de Gobierno ha aprobado la cesión de un solar de la calle Campamento al empresario Luis Bolaños, que busca un hábitat adecuado para que estas especies se puedan volver a desarrollar

El empresario Luis Bolaños lidera desde Sevilla la recuperación del gorrión

El espacio de la calle Campamento en el que se desarrollará la iniciativa del empresario Luis Bolaños
El espacio de la calle Campamento en el que se desarrollará la iniciativa del empresario Luis Bolaños
El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la cesión de una nave situada en la calle Campamento del barrio de San Bernardo a la Fundación Iberhanse. En ella, el empresario Luis Bolaños instalará su sede central, de modo que en ella se desarrollen actividades que ... promuevan la concienciación sobre el medio ambiente, la formación, la divulgación cultural y científica. Uno de los objetivos que se pondrá en marcha en este espacio, cuya concesión fue ratificada por la Junta de Gobierno Local en su última reunión del mes de septiembre, es el impulso en la capital hispalense del denominado modelo de Agricultura Bioinclusiva, que ya se ha puesto en marcha en otras zonas.

