El Ayuntamiento cancela los conciertos en el Alcázar de Sevilla por la aparición de aves muertas

Cancelados los conciertos de Noches del Alcázar de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado el cierre preventivo de los jardines del Real Alcázar y del parque de Miraflores después de que se hayan encontrado varias aves muertas en ambos espacios.

La medida, tomada como parte del protocolo de bioseguridad tras la detección de gripe aviar en la ciudad, afecta directamente a la programación cultural de septiembre, dejando en el aire la celebración de los conciertos previstos en el ciclo «Las Noches en los Jardines del Alcázar».

Cancelación de los conciertos en el Alcázar

Ante esta situación, la dirección del Real Alcázar ha decidido cerrar los jardines al público de manera preventiva, lo que implica la suspensión del ciclo cultural «Las Noches en los Jardines del Alcázar», que durante el mes de septiembre contaba con una variada programación musical.

Entre las actuaciones previstas figuraban conciertos de Rubito Hijo, Paula Ramírez y Manuel Navarro, Harmonia del Parnàs, Jeromo Segura o Andreas Prittwitz y Claudio Constantini, entre otros.

De momento, no se ha confirmado si la cancelación será definitiva, si se buscará un cambio de ubicación o si los conciertos se retomarán más adelante, una vez que el espacio recupere la normalidad.

La incertidumbre se cierne así sobre uno de los ciclos culturales más emblemáticos de la ciudad, cuya continuidad dependerá de las próximas horas y de las conclusiones de los informes veterinarios.