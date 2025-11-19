El Ayuntamiento bonificará hasta el 95% del impuesto de obras a 13 proyectos de Sevilla, desde la Caridad hasta Altadis

El Ayuntamiento de Sevilla llevará al pleno municipal de este jueves la aprobación de la bonificación del 50%, el 80% o el 95% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones u Obras (ICIO), según el caso, a un total de 13 proyectos de la ciudad de ... Sevilla; entre ellos, la rehabilitación de la iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad o la construcción del proyecto Vera en los terrenos de Altadis.

Para que todos estos proyectos puedan ganar el derecho a la mencionada bonificación es necesaria la declaración de especial interés o utilidad municipal de los mismos, que es lo que aprobará el Consistorio en el pleno. De esta manera, las obras de rehabilitación de una serie de edificios protegidos de la capital hispalense verán sus costes reducidos de forma considerable.

Entre los proyectos que se verán beneficiados por esta medida fiscal impulsada por el Gobierno municipal de José Luis Sanz se encuentran las obras de la hermandad de la Santa Caridad en la iglesia de San Jorge. Se bonificará al 95%, es decir, prácticamente la totalidad del coste, de la segunda fase de las obras de carácter urgente de consolidación estructural del templo de la calle Temprado. Esta etapa de los trabajos atañen al interior de la iglesia de San Jorge, el comedor y la cocina provisional en el patio de San Fernando del centro residencial para personas mayores del Hospital de la Caridad en sustitución de la existente.

Entre las obras bonificadas también están las de la obra social del Congreso de Hermandades, un centro de acogida para personas sin hogar

También se reconocerá el derecho de bonificación, en este caso del 80%, para las obras de cimentación y estructura de los edificios denominados 'Rama 1' y 'Rama 2. Fase 2' del proyecto Vera Sevilla en la calle Juan Sebastián Elcano, pertenecientes a los trabajos de reurbanización de los antiguos terrenos de Altadis en el barrio de Los Remedios. Las obras continúan en proceso, con la inauguración de los jardines fijada en febrero del año que viene, terminándose el resto del complejo a lo largo del año.

Autismo, Cáritas y Down Sevilla

Por su parte, un total de cinco proyectos de obras más recibirán la bonificación del 95% del impuesto, como el Hospital de la Caridad. Se trata, en primer lugar, de los trabajos de demolición y construcción de 16 viviendas protegidas a cargo de Emvisesa en los números 1 y 3 de la calle Gonzalo Díaz, en el barrio del Porvenir, edificio del que sus vecinos tuvieron que ser desalojados en 2019 por el mal estado en el que se encontraba.

También se contemplan las labores de la asociación Autismo Sevilla para reformar de forma parcial un edificio de la calle Albaicín con la finalidad de adaptarlo como centro de formación y apoyo para personas con trastorno del espectro autista; y las obras de rehabilitación de Cáritas Diocesana para adecuar el edificio de la calle Don Remondo, 15 como centro de noche y atención a personas en riesgo de exclusión social, la obra social de II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular de Sevilla, que verá la luz el próximo mes de marzo.

Otros proyectos de obras que serán igualmente considerados son las de la sede de la asociación provincial Síndrome de Down de Sevilla en la avenida del Cristo de la Expiración. Estas consistirán en la reparación general de la fachada y huecos para eliminar filtraciones, así como la sustitución de carpinterías en mal estado, alféizares, picado de puntos débiles y pintado del edificio. Por último, también se bonificará al 95% el proyecto de impermeabilización de cubiertas con membrana acrílica, pintura de paramentos de castilletes y pretiles de cubierta y colocación de cazoletas de caucho en el centro de educación especial San Pelayo de la calle Alvar Núñez.

Nuevos hoteles

En cuanto a los proyectos que se se verán beneficiado por esta bonificación del 80% al impuesto de obras, se encuentran las obras para la construcción del nuevo hotel de cinco estrellas de la calle Betis, incluyendo las mismas la reforma de dos edificios de las calles Pureza y Betis para adaptarlos al uso terciario del negocio hotelero que abrirá el próximo año, si se cumplen los plazos, en el barrio de Triana. Lo mismo ocurrirá con la rehabilitación de un edificio de tres plantas para mantener su uso residencial en la calle Santiago, la reforma integral de otro edificio de dos casas con patio para transformarlo en un hostal de una estrella con 23 habitaciones en la calle San Roque; y también las obras para rehabilitar un inmueble de tres plantas más castillete en la calle Jimios con objeto de adaptarlo a uso residencial para dos viviendas.

Por último, hay dos obras que contarán con una bonificación de la mitad del importe de las mismas, que son las del nuevo local de la tienda de joyas, relojes y accesorios Chiguagua en el centro comercial Lagoh; así como las de un nuevo local comercial en la calle Juan de Pineda, en el barrio de Triana.