El Ayuntamiento bonificará hasta el 95% del impuesto de obras a 13 proyectos de Sevilla, desde la Caridad hasta Altadis

La declaración de especial interés permitirá bonificar, entre otras, la segunda fase de la reforma de la iglesia de San Jorge, así como los trabajos del proyecto Vera en Los Remedios

La iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad está en obras
La iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad está en obras Raúl Doblado
Pepe Trashorras

El Ayuntamiento de Sevilla llevará al pleno municipal de este jueves la aprobación de la bonificación del 50%, el 80% o el 95% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones u Obras (ICIO), según el caso, a un total de 13 proyectos de la ciudad de ... Sevilla; entre ellos, la rehabilitación de la iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad o la construcción del proyecto Vera en los terrenos de Altadis.

